La Cambra de Comerç de Manresa recupera enguany els seus premis a les iniciatives empresarials més destacades del territori després que no se celebrés l’edició 2020 per la pandèmia. Enguany, les empreses premiades són La Creadora, Denso, Oller del Mas, Avinent i Grup d’Avinyó. Els guardons es lliuraran el proper 9 de novembre, presidits pel conseller d’Empresa de la Generalitat, Roger Torrent.

Avinent rebrà el premi Internacionalització. Es reconeix de l’empresa dedicada als implants dentals «la seva tasca contínua d’innoació, qualitat, servei i capacitat tecnològica». La seva divisió CAD CAM ha permès a l’empresa exportar a tot el món i aconseguir tenir un nom en el mercat internacional.

El premi Indústria s’atorgarà a la planta bagenca de la multinacional japonesa Denso, una de les empreses tractores del territori, com destaca la Cambra, tnat per la incidència en la resta del teixit industrial local com per la seva rellevància quant a ocupació. El guardó vol reconèixer «la seva trajectòria i compromís amb el territori», segons l’ens.

La Creadora serà qui rebrà el premi Comerç, Turisme i Serveis. Fundat el 1936, aquest comerç especialitzat en moda, ha destacat sempre, apunta la Cambra, «per la cerca de nous productes i tendències». El guardó reconeix «la seva trajectòria comercial i la tasca al servei del client».

El premi Urbanisme i Territori recau en aquesta edició en el projecte enoturístic Oller del Mas, el qual, afirma la Cambra, «ha contribuït de manera exemplar al posicionament del territori per la seva exemplaritat professional, innovació i millora contínua». El premi reconeix «la seva aposta pel teritori, amb l’impuls d’una inversió important en un moment especialment difícil pr al setor turístic, i la seva implicació en l’impuls de l’enoturisme de la comarca».

Finalment, el Grup d’Avinyó rebrà el premi Especial, en reconeixement a la trajectòria de més de 60 anys com a empresa especialitzada en la producció i venda de carn fresca de porc i elaborats de qualitat. La Cambra en destaca la seva activitat exportadora així com la creació de Ral d’Avinyó, un producte originari del Bages i reconegut més enllà del territori.

La Cambra de Manresa va tornar a lliurar els seus premis el 2019 després d’un llarg parèntesi de més d’una dècada per la incertesa en aquests organismes generada per la crisi financera de l’any 2008.