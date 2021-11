Obrir una llibreria en plena pandèmia és de valents, fer-ho i que aquesta estigui especialitzada en temàtica feminista i LGTBIQ és d'esperit emprenedor. La ballarina i pedagoga santpedorenca Aina Torné porta les rendes de Ca la Figa, una llibreria emplaçada al carrer Sant Miquel de Manresa i que compta amb un fons d'uns 1.200 llibres. Es tracta de la primera llibreria de temàtica feminista i LGTBIQ de la Catalunya Central.

Hi ha subvencions que ajudin a tirar endavant un negoci d'aquestes característiques? Costa obrir una llibreria enmig d’una pandèmia? És millor obrir un negoci generalista o especialitzar-se com en el cas del projecte de la santpedorenca? Torné resol tots aquests dubtes en la nova entrega d'Emprenedones, el podcast mensual d'emprenedoria femenina de Regió7.

A Ca la Figa, Torné ven llibres d'assaig que giren entorn del feminisme i novel·les de ficció escrites per dones amb l’objectiu de destacar aquest sexe que acostuma a quedar força invisibilitzat als prestatges de les llibreries generalistes. "Ja és complicat que surti a la llum obres, especialment d'assaig, escrites per autores, imaginat en un lloc tan gran i amb tanta informació diferent", comenta la santpedorenca al respecte.

El local emplaçat al Barri Antic de Manresa va néixer amb la necessitat, a banda de ser un lloc de compravenda de llibres, d'esdevenir un punt de trobada per a diversos col·lectius. "El que he anat veient al llarg d'aquests mesos, és que quan les persones venen a buscar llibres o informació s'acaba generant debat i es comparteixen experiències. Potser no estem d'acord amb el que diem, però l'important és parlar-ne i buscar opinions diferents" destaca l'emprenedora malgrat que la pandèmia ha ajornat diversos projectes que la llibreria tenia previst oferir, com ara les exposicions i les xerrades.

No obstant això, Torné assegura que l'objectiu central del negoci s'ha complert d'ençà del primer dia que va aixecar la persiana: "Vam néixer amb la filosofia de què des del disseny del cartell fins al paper amb què emboliquem els llibres que venem estiguessin fets per dones o bé destinats a ajudes a col·lectius del sexe femení". Segons remarca la santpedorenca, el gran deure i repte que tenen els comerços en l’actualitat és mirar d’on venen els recursos i productes que posteriorment es comercialitzen i prioritzar el seu origen per sobre del seu preu.