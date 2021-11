Movistar va patir la setmana passada un ciberatac que va exposar les dades personals de milers dels seus clients. La companyia ha informat aquest divendres als usuaris afectats de l'“accés irregular” als seus sistemes informàtics mitjançant un SMS, segons ha avançat eldiario.es i ha pogut confirmar El Periódico.

Aquest missatge assenyala que la bretxa de seguretat ha exposat dades personals bàsiques com la identificació de contacte (això és, nom, cognoms i altres) i informació sobre els productes i serveis contractats, però no hi ha indicis que s'hagin extret altres dades més sensibles com contrasenyes, comptes bancaris o registre de trucades. “No hi ha evidències que aquestes dades hagin estat explotats”, diu aquest SMS.

Movistar ha indicat que aquest forat “ja ha estat bloquejat”, però no ha donat més detalls sobre l'origen de l'atac, del seu abast específic o de com s'ha produït aquesta bretxa de seguretat interna. Les dades compromeses poden ser extretes per delinqüents informàtics per poder llançar després altres atacs de suplantació d'identitat, com el 'phishing', de forma més convincent. En l'SMS s'esmenta “un accés irregular als nostres sistemes des d'IPs sospitoses”. Com obliga la llei de protecció de dades, Movistar ha informat als clients afectats.

Tot i que es desconeix amb exactitud com aquests atacants s'han infiltrat en el sistema de Movistar, el cop suposa un més en la llista de grans companyies afectades. Aquest dimecres es va informar que Estrella Damm també havia estat víctima d'un ciberatac amb un virus tipus ‘ransomware’ que ha segrestat l'accés a dades internes, forçant la paralització de les seves fàbriques. El dimarts va ser Mediamarkt que va veure com els seus servidors europeus quedaven bloquejats per un atac similar, afectant les seves botigues a Alemanya, Països Baixos i Bèlgica.