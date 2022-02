Poder menjar calçots acabats de coure a casa sense necessitat d'haver d'encendre el foc ni d'embrutar-se les mans. Aquesta és la «comoditat» que ofereix el Rebost de Ponent, una empresa de Castellnou de Seana (Pla d'Urgell) nascuda fa set anys i que, des de llavors, ha vist com la demanda d'aquesta ceba no ha parat de créixer i de guanyar adeptes. Cada cap de setmana couen i comercialitzen uns 80.000 calçots, a més de la seva respectiva salsa, que es venen a totes les comarques de Ponent i, des d'aquest any, també als punts de venda que han habilitat a Igualada i Manresa. A més, des de fa tres anys també compten amb restaurant propi. Amb tot, aquesta temporada que esperen vendre 1,5 milions de calçots cuits.