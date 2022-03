Les criptomonedes i els tokens no fungibles (NFT, en anglès) són dos dels fenòmens que més expectació aixequen al món tecnològic. Ambdues han estat més presents que mai al Mobile World Congress (MWC).

Una creixent branca del sector tecnològic porta mesos evangelitzant sobre la web3, concepte amb el qual es refereixen a l’evolució cap a una internet descentralitzada on els usuaris puguin relacionar-se i comercialitzar sense intermediaris. Això és el que permet la tecnologia Blockchain, que al seu torn s’ha convertit en l’espina dorsal que sustenta les criptomonedas i els NFT.

El Bitcoin, la primera divisa virtual, va néixer el 2008 com a resposta a la crisi financera. Llavors, la caiguda de Lehman Brothers va arrossegar l’economia mundial, però també es va emportar per davant la confiança dels ciutadans en les institucions financeres. Fruit d’aquest recel amb el model centralitzat, les criptomonedas s’han popularitzat entre inversors, empreses i fins i tot s’ha legalitzat el seu ús a El Salvador. «Estan democratitzant l’accés als serveis financers per als qui no tenen accés a comptes bancaris», ha explicat aquests dies Julia Carbajal, Directora Global d’Associacions Estratègiques en la plataforma de finances descentralitzades Zel. Encara que ha estat poc present al Mobile, també hi ha molt d’escepticisme entorn de les criptomonedes. La capitalització de les més de 7.000 divises virtuals existents es va disparar un 187% l’any passat fins a superar els 2.000 milions de dòlars, però aquesta adopció generalitzada també ha portat cada vegada més estafes.

Un altre dels pilars d’aquesta creixent economia digital són els NFT, el procés que permet certificar la propietat sobre actius digitals. «L’art digital està sent un dels primers camps d’ús del Blockchain i les criptomonedes», ha explicat Charles Stewart, director executiu de la històrica casa de subhastes britànica Sotheby’s. El col·leccionisme dNFT va moure l’any passat fins a 41.000 milions de dòlars.