Mercadona ha elevat les seves vendes el 3,3% en 2021, fins a aconseguir els 27.819 milions d’euros, i ha registrat un benefici net de 680 milions, la qual cosa suposa una baixada del 6% respecte a l’exercici anterior. L’empresa ha incrementat la seva quota de mercat el 0,8%, fins al 27,1%, i compte a final de 2021 amb 96.000 treballadors, 1.000 més que l’any passat.

Així ho va donar a conèixer ahir el president de Mercadona, Juan Roig, en la roda de premsa anual en la qual va informar sobre els resultats de l’exercici anterior i les previsions per a enguany.

Durant la seva intervenció, Roig va condemnar la guerra a Ucraïna, ja que el 2021 «es poden solucionar les coses d’una altra forma», va mostrar la seva «solidaritat» amb el poble ucraïnès i amb el seu «gran president», Volodímir Zelenski, que està «donant la cara jugant-se la vida amb compatriotes seus».

Igualment, va remarcar que la cadena agroalimentària espanyola i portuguesa són «molt fortes» i «problemes de falta de productes no n’hi haurà». «No hi ha problemes de desproveïment», va assegurar, després de recordar el «gran consum» de paper higiènic durant la pandèmia. Per a Roig, el problema de l’oli de gira-sol, d’oliva o de farina «és acaparament, no és una altra cosa». «Tenim mercaderia més que suficient», va remarcar, però va demanar que «el client no acapari» i va criticar els «especuladors».

El president de Mercadona es va referir a la conjuntura inflacionista actual, i va asseverar que «per minimitzar el seu impacte en els preus de venda, Mercadona va decidir no traslladar als seus clients la totalitat d’aquestes importants pujades, la qual cosa ha generat un impacte negatiu de 100 milions d’euros en els seus marges operatius, que s’ha traduït en una reducció del 6% en el seu benefici net, que en 2021 ha estat de 680 milions d’euros». A més, va destacar que han continuat avançant en la seva transformació per consolidar un model d’empresa «més digital, productiva i sostenible». Per a això, ha invertit durant aquest any 1.200 milions d’euros, xifra que sumada a la inversió dels tres exercicis anteriors, supera els 5.000 milions. Com a resultat d’aquesta inversió, la companyia ha finalitzat el 2021 amb 1.662 supermercats, 29 d’ells a Portugal, després d’haver inaugurat 79 supermercats (9 a Portugal) i tancat 58 botigues que no s’ajustaven al seu nou model de botiga més eficient i sostenible.

Igualment, ha mantingut el procés de renovació fins a finalitzar l’any amb 1.200 supermercats del Nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8). La companyia també ha continuat amb la implantació de la nova secció «Preparat per Menjar», la qual cosa li ha permès finalitzar l’exercici amb 825 botigues amb la nova secció.

Mercadona té previst invertir 1.100 milions en 2022 per continuar impulsant el seu pla estratègic de transformació. Aquests recursos es destinaran, principalment, a l’obertura de 68 nous supermercats, 58 a Espanya i 10 a Portugal; a la reforma de 43 supermercats per a adequar-los al Nou Model de Botiga Eficient; i a la implantació de la nova secció de Preparat per Menjar a 150 supermercats més. Per tot això, la companyia crearà més de 1.000 llocs de treball estable i de qualitat en 2022, entre Espanya i Portugal.

«L’any 2022 està sent molt difícil, l’escenari inflacionista actual s’està reflectint en la companyia i suposarà un increment en les nostres despeses de més de 500 milions d’euros. Per a minimitzar aquest impacte, Mercadona continuarà apostant per la productivitat i eficiència en cadascun dels processos per a ser cada vegada més competitius», ha indicat l’empresa.

Així mateix, el comitè de direcció va acordar pujar el sou del conjunt de la plantilla d’acord amb la pujada de l’IPC, un 6,5% a Espanya i un 2,7% a Portugal, amb l’objectiu de garantir el seu poder adquisitiu i en coherència amb un model d’empresa vigent des de fa 28 anys i les treballadores i els treballadors dels quals són el «millor actiu» dels clients i essencials per al creixement del projecte Mercadona. Durant l’any, la companyia ha continuat amb la seva tasca preventiva i formativa en matèria de salut laboral, factor que ha cobrat un protagonisme més gran en un context pandèmic.