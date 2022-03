Per a la gestió integral del sanejament, confiar en Sanitec garanteix innovació, tecnologia i experiència. L’empresa manresana és experta en inspecció, rehabilitació i manteniment de la xarxa de clavegueram. EI tret diferencial de Sanitec és la rehabilitació de col·lectors sense obertura de rasa.

Actuació sense obrir rasa

El sistema de rehabilitació de canonades sense haver d’aixecar el carrer és possible gràcies a l’ús de tecnologia innovadora. Sanitec hi aposta, i cada cop més ajuntaments hi confien. Els principals avantatges són que es minimitzen les molèsties perquè no hi ha obra; es garanteixen solucions innovadores que ajuden a estalviar recursos; l’execució és molt més ràpida, ja que per exemple es pot fer un col·lector de 100 metres en un dia, mentre que amb una obra tradicional es poden trigar dues setmanes; no es generen residus asfàltics o de formigó; i es millora de la vida útil de la xarxa de sanejament.

Actualment, Sanitec ha incorporat maquinària per utilitzar aquest sistema per fer actuacions en canonades de comunitats de propietaris o particulars.

Coneixement i experiència

Sanitec disposa de personal experimentat i d’equips tecnològics d’última generació per oferir un servei integral i complet, des de les imatges de l’estat real de la xarxa fins a la intervenció final. «Treballem amb càmeres d’inspecció que entren a dins de les canonades i graven les imatges del seu estat», explica el gerent de Sanitec, Roger Forés. Això permet «gestionar el sanejament des d’una vessant realista».

Aquestes imatges s’analitzen amb un programa informàtic des d’on es controlen totes les deficiències del sanejament urbà. S’obté una radiografia de l’estat de la xarxa i això garanteix una bona gestió del manteniment: «fem un seguiment de l’estat del tub: si és brut, trencat... i actuem». La inspecció del sanejament municipal és un servei clau per a empreses i ajuntaments, i la filosofia de treball de Sanitec convenç , amb clients fidels com Aigües de Manresa o l’Ajuntament de Callús, entre d’altres.

Àmplia oferta de serveis

Sanitec ofereix gestió integral del sanejament, oficina tècnica, inspecció i neteges, fresat de canonades amb robot (per eliminar per exemple arrels d’arbres), reparació de canonades amb obra, obra civil, i rehabilitació sense obra.

L’empresa va néixer el 2015 i el creixement ha estat constant. Compta amb una flota de deu vehicles i una plantilla de catorze treballadors.