La revista Forbes Espanya ha escollit el manresà Aleix Puig com una de les trenta persones menors de 30 anys més influents de l'Estat. El mitjà de comunicació va publicar dimarts el famós llistat '30 under 30', en el qual reconeix els joves amb més trajectòria i futur d'Espanya.

La publicació destaca perfils influents en diversos sectors professionals com ara l'esport, la cultura i l'emprenedoria que són referents per a pròximes generacions. Entre els noms escollits figuren el de l'streamer Ibai Llanos, la futbolista blaugrana Alexia Putellas i la cantant del Baix Llobregat, Rosalía. Puig és l'únic manresà que té un lloc en el famós rànquing.

L'emprenedor bagenc, que actualment té 29 anys, destaca en el llistat per haver cofundat Vicio, una empresa de restauració dedicada a la venda d'hamburgueses que ja disposa de dos locals a Barcelona i dos més a Madrid. A la regió central, el manresà va obrir un punt eventual a Puigcerdà durant la temporada d'esquí.

El també guanyador de la setena edició de Masterchef destaca en la publicació per haver creat un model de negoci amb el qual ha facturat al voltant de quatre milions d'euros en el seu primer any d'activitat. "Ser emprenedor és un instint de no tenir por al buit i voler aportar valors amb les teves idees" relata el cuiner en un vídeo publicat per la revista on ha explicat el procés de creació de la seva empresa.

"He, estat sis mesos treballant un concepte que volíem treure en dos. Ara Vicio és una persona. Si jo pregunto a la gent com és Vicio, ells me'l vesteixen i el treuen de passeig amb el cotxe i això ha estat gràcies al bon treball del to i el visual de la marca" ha declarat el manresà, qui també ha confessat que sempre havia volgut crear una marca. Després de dos anys al capdavant del negoci, Puig es mostra ambiciós i revela que en un futur voldria repartir "vicio" a escala mundial.