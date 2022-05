Els setze concessionaris de cotxes presents a l’ExpoBages disposen en l’edició d’enguany, després de l’aturada de dos anys a causa de les restriccions a la mobilitat imposades per combatre la pandèmia, d’uns quants metres lineals més, en total uns 600. «L’espai per al sector de l’automoció el 2019 va ser de 560 metres lineals», diu Maria Masana, portaveu del Grup d’Automoció del Manresa i del Bages. La disponibilitat de tots aquests metres permet que a la zona es puguin exposar més de 140 vehicles.

La mostra de l’automoció es desplegarà des del carrer Prolongació d’Àngel Guimerà, del qual també ocuparà una part, cap a Crist Rei, la banda dreta del Passeig de Pere III, en direcció al riu, i el tercer tram del Passeig fins gairebé la plaça Onze de Setembre, i s’endinsarà cap al carrer Primer de Maig, on serà present a la banda oposada del Baixador.

Pel que fa al canvi d’ubicació, Masana afirma que «tots els llocs són bons, i esperem que el canvi d’aquest any sigui positiu».

L’altra nota destacada de l’edició d’aquest any és que la zona dedicada a l’exposició de cotxes tindrà «representació de totes les marques que tenen presència al nostre territori», diu Masana. Un total de 31 marques tindran exposats models a la zona dedicada a l’automoció de l’ExpoBages d’enguany, dues més que en la darrera edició, la del 2019, quan n’hi va haver un total de 29.

Una altra novetat és que els vehicles elèctrics i híbrids no disposaran d’una zona específica com en edicions anteriors, en què havien tenien destinat un espai propi. La portaveu del Grup d’Automoció de Manresa i el Bages assegura que «cada vegada guanyen més terreny i ja no se’ls reserva cap espai específic. La seva presència és tan gran que n’hi ha a cada estand. Els vehicles elèctrics cada vegada guanyen més pes i totes les marques en tenen».

En l’edició d’enguany també serà possible provar alguns vehicles de demostració, entre els quals també n’hi haurà d’elèctrics i d’híbrids.

Moment d’incertesa

La situació actual fa complicat poder fer una previsió ajustada de com pot anar per a l’automoció l’edició d’enguany de l’ExpoBages. «El sector va malament per la falta de components, i això ha fet que els terminis d’entrega s’allarguessin», sosté Masana, però també assegura que «no és generalitzat, depèn del model perquè hi ha molt poc estoc».

Respecte d’edicions anteriors hi ha nombrosos canvis, «hem estat dos anys sense l’Expo, que s’ha separat de la Fira de l’Ascensió, la mostra es fa en una zona nova, la situació internacional és complexa, són moltes coses», assegura Masana.

El que sí que constata la portaveu del Grup d’Automoció de Manresa i del Bages és que hi ha «un canvi de comportament del sector per la situació actual, abans es treballava disposant d’un estoc, ara es fa sota comanda en el cas dels cotxes nous. És una situació generalitzada. Des de fa un any es treballa així, s’hi ha basculat des de la venda en estoc», sosté Masana.

L’aturada per la covid, els problemes en el transport, la crisi de components i l’esclat de la guerra a Ucraïna han comportat canvis que han afectat l’automoció però també han fet modificar el comportament dels consumidors.