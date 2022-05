La Masia és una pintura a l’oli realitzada pel pintor Joan Miró entre 1920 i 1922, considerada una obra culminant, on descriu la masia que posseïa la família de l’artista a Mont-roig del Camp. Ara mateix la Masia ha esdevingut un espai visitable i forma triangle a la Fundació Miró amb Mallorca i Barcelona. És ben coneguda la connexió de Miró amb l’art oriental, especialment japonès. Doncs bé, aquesta setmana s’ha sabut que l’empresa sud-coreana de components de bateries ILJIN Materials invertirà 600 milions d’euros per establir-se precisament a Mont-roig del Camp. Serà la seva primera fàbrica a Europa.

Ho ha anunciat des de Seül el conseller Torrent en reunir-se amb la companyia, una de les úniques que es dedica a la fabricació de làmines de coure per a bateries de vehicles elèctrics. Es crearan 500 nous llocs de treball en una planta de 30.000m2. Es tracta d’una inversió industrial de tipus greenfield , on una empresa matriu crea una filial en un altre país des de zero, i que també pot incloure nous centres de distribució, oficines i habitatges. Serà la inversió més elevada dels últims 20 anys a Catalunya.

Un cop més, el projecte ha estat gestionat pels equips d’Acció i l’oficina de Seül en col·laboració amb l’Ajuntament del municipi. El conseller Torrent ha destacat que «respon a la prioritat del Govern de reindustrialitzar el país en clau verda, amb projectes d’alt valor tecnològic, que tinguin un efecte arrossegador en la nostra economia, que generin ocupació de qualitat». El CEO d’Iljin, Jeon-Sik Yang, per la seva banda, ha explicat que un dels motius pels quals s’han decidit per Catalunya ha estat pel clima idoni per a la producció, per la proximitat a diverses grans indústries de l’automòbil de la península i per la bones «connexions marítimes, aèries i ferroviàries amb Europa i el nord d’Àfrica, que permetran abastir tots els clients europeus». L’alcalde Fran Morancho ha celebrat l’anunci perquè permet fugir de «l’estacionalització i una ocupació de baixa qualitat» d’una economia turística i de serveis majoritària a la zona.

L’empresa es dedica a la fabricació del producte elecfoil, una làmina de coure que és més fina que un cabell humà i que és un element bàsic per a la composició del càtode les bateries de liti. O sigui, que la planta de bateries situada a Sagunt necessitarà aquest proveïdor i altres que es podran anar instal·lant a Catalunya per l’efecte tracció.

Amb una població de 50 milions de persones, Corea del Sud és una de les economies que inverteixen més en R+D i innovació i una de les potències tecnològiques a escala internacional. Quan la vaig visitar l’any 2008 fou amb la intenció de conèixer de prop el que eren uns centres disruptius de recerca i innovació on confluïen àmbits científics i tecnològics aparentment distants però que de la seva promiscuïtat i enfocats a reptes multiplicaven la capacitat de canvi. Al mateix temps es va signar amb el governador de Gyeonggi, Kim Moon So, un acord de col·laboració per a la incubació i internacionalització mútua d’empreses de base tecnològica, amb el suport del Parc de Recerca de la UAB. Fa quinze anys ja se sembrava.

En tot cas, Corea del Sud avui lidera les economies més innovadores segons Bloomberg,i destina més d’un 4% del seu PIB a l’R+D+i ( el segon país de l’OCDE que inverteix més). Corea té consonàncies amb Catalunya en àmbits com l’automoció, la química, l’energia i les TIC. Així, un altre projecte coreà recent és el de Smilegate, que ha obert a Barcelona el seu primer estudi internacional de desenvolupament de videojocs, o la química Miwon, que va obrir a Manresa la seva primera planta de producció fora de l’Àsia. Segons Jan Mi Baek, directora de l’oficina d’Acció a Seül, el sector dels videojocs en un país on la meitat de la població es considera gamer ofereix una magnífica porta d’entrada a l’Àsia i al món. Les empreses catalanes hi poden aportar disseny i creativitat. Des d’aquest nou centre, on ja s’han contractat 35 treballadors, l’empresa centralitzarà el seu creixement al mercat occidental, amb l’objectiu de situar-se «com un estudi d’èxit de videojocs de món obert i triple A», aquesta categoria és la dels videojocs que tenen una qualitat gràfica, de disseny i guió més elevada, que acostumen a tenir continuïtat a través de sagues i sovint s’adapten en format de pel·lícules o sèries. En aquest món tan especialitzat són coneguts videojocs com CrossFire, MMORPG, Lost Ark i el joc per a mòbil Epic Seven. Notícia que fa avançar Catalunya a l’hora d’establir-se com a hub tecnològic d’aquest sector puixant.

Què diria Joan Miró en veure a Mont-roig, a prop de la Masia, una empresa de creativitat disruptiva treballant amb coure, i a Barcelona, prop del seu Museu, un altre àmbit de creativitat virtual, i en ambdós casos de petjada oriental? Segur que xalaria.