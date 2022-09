La pujada de preus generalitzada dels productes preocupa als paradistes del mercat de la Sagrada Família de Manresa, que en les darreres setmanes han notat que els clients compren menys i s'interessen pels aliments més barats, segons expliquen a Regió7.

"Tot ha pujat; nosaltres ho comprem més car i ho hem de vendre també més car", lamenta Angie Martín, de la parada Menuts Gómez, que també diu que "abans, la gent no preguntava pel preu i ara s'hi fixa i demana més sobre quan val cada cosa". En una situació similar es troben a la Cansaladeria Roser, on Núria Altimires constata que "se'ns ha apujat tot, el preu de la llum, del transport, del gas... i hem d'apujar el preu dels productes".

Ionut Ciocirlan, de Carns Bernades, posa exemples: "La carn ha pujat un 50% respecte abans de la covid. Aquest dimarts ens deien que havíem de pujar 0,25 cèntims el quilogram". El carnisser detalla que aquest canvi de preu no el poden fer de cop i que ho fan de manera progressiva, tot i saber que hi surten perdent. "Avui estàs venent el producte al mateix preu, però saps que t'està costant 0,25 cèntims més car que ahir. Al final, a poc a poc, has d'acabar apujant-lo", relata Ciocirlan.

Comprar menys i el més barat

L'encariment dels productes fa que els clients s'emportin els productes més barats cap a casa i en menor quantitat. "Alguns es queixen pel preu i a més compren menys. Venen famílies que tenen molts fills que m'expliquen que els costa arribar a final de mes cada vegada més", explica Judit Garcia, d'Ous de Calaf. A la seva parada, concretament, ha notat que la clientela compren ara els ous més barats, mentre que abans compraven "els més bons". Ho han palpat també a Carns Bernades: "Ara mateix és difícil vendre un filet. Es busquen les ofertes i el més econòmic i abans es prioritzava la qualitat", expliquen.

Por infundada a que s'acabés el pollastre

Les 'fake-news' nascudes a les xarxes socials i als grups de WhatsApp també corren dins del mercat. La mateixa por i presses que hi va haver als supermercats amb l'oli de gira-sol o el paper de vàter es van repetir fa uns dies al mercat de la Sagrada Família, però amb el pollastre. Des d'una xarcuteria asseguren que durant unes tres setmanes ha corregut la veu entre la gent més gran que el pollastre s'estava esgotant. Això va fer que realment, gairebé s'acabessin amb les existències del producte, tot i que els paradistes afirmen que no en va arribar a faltar mai.

Amb tot, a les parades es mostren preocupats pel futur del mercat i per la compra de proximitat. Tenen complicat competir amb les grans superfícies, però darrerament, des de després de la covid, havien notat certes ganes de fer mercat entre la clientela. Temen que la pujada de preus actuals aturin aquesta tendència. "Als supermercats també han apujat els preus, però tenen més marge i compren a l'engròs. Aquí és més difícil poder aguantar el preu i, per tant, serà més car", afirmen des de Carns Bernades, que apunten que el punt fort d'un mercat és la qualitat del que s'hi ven.