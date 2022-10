El Fons Monetari Internacional (FMI) ha rebaixat fins a l’1,2% la previsió de creixement del PIB espanyol per al 2023. Això suposa una rebaixa de vuit dècimes respecte a la darrera actualització del juliol, quan l’organisme situava el creixement de l’economia en el 2%, com indica l’informe de perspectives econòmiques publicat ahir.

La dada de l’FMI, a més, se situa molt per sota de les estimacions del Govern espanyol, que a principis d’octubre va informar que treballava amb una millora del PIB del 2,1% per al 2023. Segons l’entitat, Espanya és una de les economies més castigades per la crisi actual juntament amb Itàlia i Alemanya, amb rebaixes de 0,9 i 1,1 punts al seu creixement estimat al juliol, respectivament.

Pel que fa al 2022, l’FMI situa el creixement de l’economia espanyola en el 4,3%, tres dècimes més en comparació de les estimacions publicades el juliol passat. Precisament aquestes xifres contrasten amb les previstes per al 2023, ja que aquest 2022 l’organisme assenyala Espanya com l’economia avançada que més creixerà, més que el Regne Unit (+3,6%), el Canadà (+3,3%) i Itàlia (+3,2%), entre d’altres.

L’organisme internacional atribueix la millora a la recuperació del turisme i a l’acceleració de la producció industrial durant la primera meitat de l’any, tot i que adverteix de la davallada que es pot donar el 2023.

Quant a la inflació, l’FMI preveu que els productes a l’Estat s’encareixin el 8,8% en termes interanuals aquest exercici, per sobre la mitjana de l’eurozona (+8,3%). De cara al 2023, l’entitat apunta que l’Índex de Preus de Consum (IPC) es mantindrà elevat, concretament en el 4,9%, però aquest cop per sota de la mitjana de la zona euro (+5,7%).

En termes d’ocupació, les xifres apunten que Espanya millorarà respecte al 2021, però el percentatge de persones a l’atur seguirà molt per sobre la mitjana de l’eurozona. Quan al 2022, l’FMI estima que la taxa de desocupació a l’Estat serà del 12,7% i el 2023 baixarà al 12,3%. Això contrastaria amb la taxa del 14,8% registrada a finals del 2021. Amb tot, el percentatge de desocupats a l’eurozona és previst que se situï en el 6,8% el 2022 i en el 7% el 2023.