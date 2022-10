Trenta empreses de Bufalvent s'associen per produir i compartir energia renovable

El proper 2 de novembre es constituirà la comunitat energètica empresarial Manresa Il·lumina, que de moment aplega una trentena d’empreses del polígon de Bufalvent però que pretén créixer amb empreses de totes les àrees industrials de Manresa. La nova societat es constituirà com una cooperativa, en què també participarà l’Ajuntament de Manresa, amb l’objectiu de «fer més sostenibles i competitives les empreses, reduint la seva despesa energètica», segons explica Montserrat Ambrós, gerent de l’Associació d’Empresaris de Bufalvent, que, juntament amb Josep Rosell, han presentat aquest divendres el projecte al Fòrum Energia que s’ha celebrat al Palau Firal en el marc de la fira Ecoviure.

La nova agrupació empresarial, pionera en el conjunt de polígons industrials del país, neix sense ànim de lucre, ja que tots els beneficis generats es traduiran en estalvi per als socis. L’objectiu de l’entitat és proveir de servies per a la millora de la gestió energètica, ecològica i econòmica dels seus socis, ja sigui amb la generació d’energia solar fotovoltaica o amb altres fórmules, com energia tèrmica a partir de biomassa, serveis de mobilitat compartida, compra agregada d’energia elèctrica o promoció de carregadors elèctrics per a vehicles.

Per al desenvolupament de la comunitat es va fer un projecte tècnic inicial que contemplava, llavors, una agrupació de 17 empreses. Segons el projecte, caldria una inversió d’1,3 milions d’euros per aconseguir 1,8MW de potència. Es contemplava un retorn de la inversió a cinc anys. Sense comptar amb ajuts de l’administració, que ara es preveuen aconseguir, fins al 60% del total, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energía (IDAE), del Ministeri per a la Transició Ecològica.

El projecte inicial contemplava un estalvi anual agregat d’entre 9.0000 i 65.000 euros els primers 7 anys i d’entre 240.000 i 300.000 a partir del setè any. L’estalvi acumulat els primers vint-i-cint anys de fucionament es calculaa en uns 5 milions d’euros. Amb tot, amb la constitució formal amb una trentena d’empreses caldrà refer aquest estudi inicial per calcular quina pot ser la generació energètica per al conjunt dels associats que participen del projecte, i quina és la inversió necessària que caldrà abordar.

Es preveu que les empreses que ja disposen d’instal·lacions fotovoltaiques a les seves cobertes cedeixin l’energia sobrant a empreses del polígon, i també es preveu que la comunitat energètica faci la instal·lació de més plaques al polígon.