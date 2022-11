El president de Seat i de Cupra, Wayne Griffiths, s'ha mostrat confiat aquest dijous a aconseguir una solució que eviti frustrar els plans del cotxe elèctric de la indústria automobilística a Espanya després del fiasco que ha suposat l'assignació, per part del Ministeri d'Indústria, de les ajudes dels fons europeus Next Generation al projecte liderat pel grup Volkswagen, que preveu mobilitzar 10.000 milions en inversió. "Estem en fase d'analitzar-ho. Estem buscant solucions amb les administracions, no només amb el Govern central, sinó també amb els governs les regions", ha dit el també president de la patronal Anfac a Madrid, en un esmorzar informatiu organitzat per la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE), si bé ha admès que "hi ha molta competència" entre els diferents projectes industrials. La negociació és contra rellotge, perquè el 9 de novembre finalitza el termini perquè cada grup industrial accepti o no les ajudes assignades pel Govern en la seva resolució del 25 d'octubre.

El grup VW preveu mobilitzar una inversió pública i privada de 10.000 milions d'euros, però en l'assignació d'ajudes només ha rebut 397,4 milions d'un total de 877,2 en ajudes. Hem dit que el PERTE no és suficient", ha afirmat Griffiths en relació amb el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) adoptat pel Govern per articular les ajudes europees a favor del vehicle elèctric.

A la petició de Volkswagen i Seat es busca el suport per als 3.000 milions necessaris per a la planta de bateries, 1.000 milions per a Landaben (Volkswagen-Navarra) i 3.000 més per a Martorell. El pla, anomenat Future: Fast Forward, preveu mobilitzar 10.000 milions d'euros, condicionat al fet que el projecte complet sigui aprovat per part del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Part d'aquesta inversió procedirà dels 62 socis del projecte, i una altra part arribarà dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Griffiths ha reconegut que al grup Volkswagen i al sector es van quedar "sorpresos" després de conèixer l'assignació dels fons europeus entre els diferents projectes industrials. "No són suficients", perquè el projecte de VW a Espanya tiri endavant. "Som molt lluny del potencial que tenen aquests fons", ha dit. "Si s'ha de transformar aquesta indústria a Espanya, cal fer aquestes inversions i cal fer-les immediatament", ha afirmat. En tot cas, s'ha mostrat "optimista" respecte a la possibilitat d’"una solució", abans que es compleixi el termini, que finalitza el 9 de novembre, perquè cada grup industrial accepti, o no, la resolució amb les ajudes assignades pel Govern.

"Per a Espanya no hi ha un pla B", ha expressat el president de Seat i de Cupra. "Estem buscant solucions, però el PERTE ha de sortir. No es poden posposar les inversions", ha insistit. "Si Espanya no es puja al tren, es perdrà, perquè aquest tren està en marxa", ha emfatitzat.

El president de Seat i Cupra també ha recalcat la necessitat d'incentivar la compra de vehicles elèctrics a Espanya i ha fet referència al Pla Moves, que ha qualificat de "complicat", perquè, entre altres motius, la seva aplicació depèn de les administracions autonòmiques. Griffiths ha assenyalat que des del sector s'han enviat propostes a l'Executiu per millorar el Pla Moves, però ha destacat que ara cal veure si aquestes mesures "entren en els Pressupostos del Govern".

Griffiths també ha fet ressaltar el potencial d'Espanya en matèria d'energies renovables i la seva relació amb la creació de la infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics, si bé ha matisat que primer han d'arribar els cotxes d'aquest tipus "al carrer". "Les vendes de cotxes elèctrics a Espanya estan a la cua d'Europa, és un vergonya, ni el 10% són electrificats. A Portugal, que no té el teixit industrial d'Espanya, en té un 20% i la mitjana als països de la Unió Europea està per sobre del 20%", ha valorat. Per això, ha instat l'Executiu a ser "pragmàtic" i a posar en marxa plans "realistes" que es puguin concretar en terminis més curts que en horitzons com el de 2035, any en què a la Unió Europea es prohibirà la venda de vehicles de combustió interna.