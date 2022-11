Centenars de treballadors de Twitter han abandonat l'empresa com a resposta a l'ultimàtum del magnat Elon Musk, que els havia demanat "treballar extremadament dur" per continuar a la companyia. "Només un rendiment excepcional serà aprovat", remarcava un missatge de Musk als treballadors, segons ha revelat 'The Washington Post'. Musk els havia enviat un formulari en el qual s'havien de comprometre a treballar més i centenars de treballadors han optat per no signar el compromís. Alguns han fet pública la seva decisió a través de piulades.

Enmig de l'onada de dimissions, Musk ha tancat les oficines de Twitter, igual que ja va fer durant els acomiadaments massius a principis de mes, per preocupacions sobre la seguretat i sobre un possible sabotatge dels empleats. Musk ha traslladat als seus treballadors que vol crear Twitter 2.0 i que els que es quedin a l'empresa hauran de comprometre's a treballar "llargues hores a alta intensitat". L'onada de treballadors que abandonen l'empresa arriba després que Musk acomiadés la meitat dels treballadors en fer-se amb la companyia.