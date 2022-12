¿Comprar montaditos a preus de fa 20 anys? En plena escalada de preus, el que podria semblar impossible, està a l'abast de la nostra butxaca gràcies a la nova promoció anticrisi de 100 Montaditos. La marca estrella del Grup Restalia afronta la recta final de l'any amb importants novetats, entre les quals destaca el llançament de “Domingo me la pela”.

Complicitat amb les pessetes i el públic sènior

Amb el seu característic to informal, la promoció estrella per als diumenges de 100 Montaditos deu el seu nom a “les peles”, com s’anomenaven col·loquialment les pessetes, i és una clara picada d'ullet als baixos preus de llavors, en comparació amb els d'ara . D'aquesta manera, hi ha dos packs que inclouen beguda i montaditos o aperitiu, que costen 500 pessetes (3 euros) o 1.000 pessetes (6 euros).

A més, “Domingo me la pela” homenatja les persones que van viure amb les pessetes, especialment la gent més gran, que han anat guanyant pes entre la clientela de 100 Montaditos. Perquè el vaixell insígnia de Restalia va deixar fa temps de ser únicament la cerveseria favorita de la joventut, convertint-se en locals on acudeix tota la família.

La franquícia s'avança així a una pujada de gener que es preveu complicada, fent gala del seu compromís amb la clientela i el seu objectiu de continuar democratitzant l'accés a la gastronomia amb una carta amb productes de primera qualitat i proveïdors nacionals a uns preus imbatibles. No és la primera vegada que ho fa. Ja el 2008, en plena crisi econòmica, 100 Montaditos va revolucionar el sector amb la promoció Euromania, que inclou productes a un euro i segueix vigent els dimecres.

Noves gerres: Sancho i Quijote

La nova promoció de 100 Montaditos arriba, a més, amb novetats a la carta. La franquícia incorpora dos nous formats de gerres de cervesa: la gerra Quijote i la gerra Sancho (més gran). Posa així sobre la taula dos dels personatges més estimats i universals de la literatura espanyola i reafirma la seva aposta per la nostra cultura, especialment notable per a la seva estratègia internacional.