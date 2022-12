BBVA Research confirma la previsió de creixement per al PIB espanyol per al 2022 fins al 4,6% impulsat principalment per un comportament més dinàmic del consum, en comunitats com Madrid, Catalunya, Castella-la Manxa i Múrcia, així com de la inversió i de les exportacions de béns en algunes comunitats autònomes del nord d'Espanya, com Navarra, Castella i Lleó i Galícia.

Així, l'informe del mes de desembre del servei d'estudis reflecteix que l'economia evoluciona una mica millor del que s'esperava i que s'està reduint lleugerament la probabilitat d'una contracció de l'activitat. El servei d'estudis també revisa a l'alça la seva previsió de creixement per al 2023 en 0,2 dècimes, de manera que el PIB d'Espanya creixerà l’1,2% gràcies al bon comportament de les comunitats autònomes més vinculades a la construcció i a les exportacions. País Basc, Navarra i Galícia lideren les revisions a l'alça el 2023. El 2024 l'activitat augmentarà el 3,4%, impulsada per la normalització de l'activitat a Europa i el ritme d'execució més intens dels fons NGEU.