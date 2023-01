El 2023 és a la cantonada i amb ell les esperades rebaixes d’hivern. Si bé algunes marques solen avançar les dates per fomentar les compres de Nadal i Reis, la majoria donen llum verda una vegada acaba la festivitat nadalenca. Malgrat que una quantitat significativa d’establiments rebaixen considerablement els productes, el sector de la moda és sens dubte un dels demandats durant aquesta etapa i és el que pràcticament arrasa.

El grup Inditex, que inclou totes les botigues de Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho i Zara Home, no ha anunciat oficialment el període d’aquestes esperades rebaixes però, si ens guiem per les dates dels anys anteriors, la multinacional les posarà en marxa el dia de Reis. Per la qual cosa a partir del 6 de gener a les vuit de la tarda ja es podran comprar els productes amb descompte a la botiga ‘online’. A les botigues físiques les rebaixes començaran el 7 de gener i duraran fins al 7 de març, temps més que suficient per aprofitar els descomptes.

El grup El Corte Inglés esperarà que es doni per finalitzada la campanya de Nadal per inaugurar amb molt d’entusiasme les rebaixes d’hivern el dia 7 de gener. Tot i així, els més impacients trobaran prèviament a molts dels establiments articles amb descomptes de fins al 40%, encara que no tinguin l’etiqueta de rebaixa.

D’altra banda, Mango és una de les empreses que ha decidit començar les rebaixes en plenes festes nadalenques, per la qual cosa a partir del 29 de desembre es podran aprofitar els descomptes de fins al 50% a les botigues físiques i a la pàgina web.

H&M continuarà el patró d’anys anteriors i donarà el tret de sortida a l’inici de les rebaixes el 3 de gener. La marca ofereix una selecció de productes rebaixats fins al 50% tant a les botigues físiques com a la botiga ‘online’.

Per treure el màxim partit als descomptes que brinden les grans cadenes, la clau està a fer prèviament una llista amb els articles que vulguis per no perdre’ls de vista. D’aquesta manera, les oportunitats de no quedar-te sense els teus productes favorits es multipliquen.