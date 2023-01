Els pastissers catalans encaren el dia de Reis amb perspectives "molt bones", amb l'expectativa de vendre entre 900.000 i un milió tortells, una xifra similar a la del 2019, segons ha explicat el president del Gremi de Pastissers, Antoni Bellart, a l'ACN. El més venut continua sent el clàssic tortell de massapà, i el segueixen el de nata i el de crema. El preu dels tortells serà lleugerament superior respecte de l'última diada de Reis, entre un 2% i un 3% més cars. La pujada es queda lluny del 12% que hauria d'incrementar-se per compensar els sobrecostos en energia i matèries primeres. "Estem fent un sacrifici perquè no volem perdre els clients", admet el president del Gremi de Pastissers.

El sector reconeix que el dia de Reis és una tradició molt instaurada i amb unes vendes "estabilitzades", un fet que els afavoreix. "Ho veig com l'any passat, vendrem el mateix", pronostica a l'ACN el president del Gremi de Flequers i propietari del forn Mistral, Jaume Bertran. Per la seva banda, Bellart, propietari de la pastisseria Triomf, celebra que el dia de Reis "no faltarà un tortell a cap casa".

Les incerteses que planen sobre l'economia no reduiran les ganes d'aplegar-se per aquesta festa tradicional, marcada pels regals. "Encara que hi hagi problemes econòmics, se celebra pels nens petits", assegura Bellart.

Bellart declara que, anteriorment, les vendes pel dia de Reis permetien als pastissers fer noves inversions. Ara com ara, "serveixen per tapar èpoques de l'any fatals". Aquesta campanya el sector està fent un esforç perquè els increments del cost de l'energia i de les matèries primeres "no repercuteixin en el client", afegeix el mestre pastisser. De fet, la pastisseria Triomf no apujava el preu dels tortells des del 2018.

Segons indica, l'avantatge dels tortells "és que són rodons i es poden tallar en trossos més grans o més petits". "Poden sortir bé de preu", constata. El més venut continua sent el clàssic tortell de massapà, i el segueixen el de nata i el de crema. Segons Bellart, el que té menys tirada és el tortell de trufa.

Els tortells artesans enfront dels tortells industrials

"És un altre tipus de nata", avisa Antoni Bellart sobre el tipus de farcit que porten els tortells de nata d'algunes de les grans cadenes de supermercat, molts dels quals es troben fora de les neveres, un fet que no es produeix en el cas dels tortells artesans. "La nostra nata és cara i molt bona, però necessita la refrigeració d'una nevera i certa cura", constata Bellart. En la mateixa línia, subratlla que les grans cadenes es poden permetre "competir amb el preu", mentre que el sector "lluita per la qualitat".

Per la seva banda, el president del Gremi de Flequers, Jaume Bertran, celebra l'auge de consumidors que busquen productes i processos de producció més elaborats. "Hi ha un grup del mercat que busca bon menjar, ecològic i de proximitat i això ens afavoreix als que produïm artesanalment", conclou el president del Gremi de Flequers.