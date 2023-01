Després de dos anys i mig de vida, la cadena de televisió d'origen manresà Fibracat TV va posar punt final de forma precipitada a les seves emissions aquest 1 de gener passat. La freqüència que deixa lliure la podria ocupar un canal informatiu a càrrec de 8tv.

Presidida per Meritxell Bautista i dirigida per Maria Darnell, Fibracat TV ha protagonitzat un adeu inesperat. El 19 de desembre, la cadena va rebre el premi Pompeu Fabra, concedit per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, per la seva contribució a la projecció de la llengua catalana. Era el divuitè guardó en dos anys per a un projecte que va néixer el juny del 2020 per ser un altaveu de "l'empoderament femení i la tecnologia, amb continguts revolucionaris i formats menys lineals, que tenen més a veure amb internet que amb la televisió convencional", segons explicava aleshores la seva companyia matriu, Fibracat.

El 2021, però, aquesta empresa de telecomunicacions nascuda a Manresa va passar a mans del grup Avatel i, entre els actius transferits, també hi va haver Fibracat TV. El canal va seguir emetent, sempre a través d'una freqüència de l'empresa Emissions Digitals de Catalunya (EDICA), que és la concessionària del múltiplex per on també emeten 8tv, Barça TV i Cines Verdi.

Deu dies després de rebre el premi Pompeu Fabra, i a través d'un burofax, Avatel va avisar EDICA el 29 de desembre que dos dies després cessarien les emissions de Fibracat TV. Així ho relata Principal.cat, un nou mitjà digital del grup de 8tv, que també detalla que el grup Avatel té pendents de pagar almenys sis mesos a EDICA.

🎖 En la categoria socioeconòmica, s'endú el premi l’empresa @FibracatTV.



👉🏼 Canal de televisió en català basat en les dones i la tecnologia.#XIPremisPompeuFabra pic.twitter.com/IQBRAHKZ6O — Cultura (@cultura_cat) 19 de diciembre de 2022

El conseller delegat del grup 8tv, Nicola Pedrazzoli, ha donat una pista sobre el futur de la freqüència que ha deixat lliure la televisió manresana. "Ara que Fibracat ha deixat d’emetre, tenim l’oportunitat de crear el primer canal d’informació sobre la base d’un diari digital. Realitzat per periodistes joves, un canal dinàmic, diferent, modern, insurgent i extremadament nou”, ha piulat Pedrazzoli a Twitter, fent referència a la possibilitat que l'equip de Principal.cat sigui l'encarregat de confeccionar la informació de la nova televisió. Principal.cat, per la seva banda, va cessar aquesta setmana passada el seu director, el periodista Saül Gordillo, investigat per una presumpta agressió sexual a una de les redactores del mitjà.

Ahora que Fibracat ha dejado de emitir tenemos la oportunidad de crear el primer canal de información sobre la base de un diario digital. Realizado por periodistas jóvenes, un canal dinámico, diferente, moderno, insurgente y extremadamente novedoso. PRINCIPAL TV? — nicolapedrazzoli (@pedrazzolinic) 5 de enero de 2023

Quant al futur de Fibracat TV, la companyia no ha difós, de moment, cap comunicat i el seu web i les seves xarxes socials continuen actives, però sense actualitzar.