L'associació de consumidors Facua ha alertat que molts establiments cometen "irregularitats" durant les rebaixes i, per aquest motiu, ha demanat més inspeccions als comerços. En un comunicat, l'entitat ha denunciat que hi ha botigues que publiciten com a rebaixat un producte que es ven "exactament al mateix preu" que abans del període de descomptes o que, fins i tot, no havia estat a la venda anteriorment. A banda dels "falsos descomptes", Facua també ha advertit que hi ha comerços que s'estan negant a "assumir la seva responsabilitat" quan existeixen defectes de fabricació en productes adquirits durant les rebaixes. Amb tot, l'associació ha assegurat que es tracta de pràctiques que suposen un "frau als consumidors".

Així mateix, Facua ha recomanat no "deixar-se portar" pels "enormes descomptes" que "suposadament" s'apliquen en molts productes i ha instat a denunciar si es detecten "irregularitats".