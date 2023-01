CaixaBank impulsa la digitalització de microempreses, comerços i autònoms, i els acompanya en tot el procés de digitalització a través del ‘Kit Digital’, el programa dissenyat pel Govern amb els Fons Next Generation de la Unió Europea. Amb l'objectiu que els interessats en el programa puguin treure el màxim partit al bo digital, l'entitat financera ofereix des de la gestió gratuïta de la tramitació de l'ajuda fins a un ampli ventall de solucions i eines digitals, segons les necessitats dels clients, i finança l'import no subvencionat del programa (IVA) sense interessos.

Així, CaixaBank assegura que és la primera entitat financera que disposa d’una oferta completa per als seus clients, la qual cobreix tot el procés de digitalització de petites empreses i professionals autònoms.

A més, a través del ‘select place’ Wivai, l'entitat ofereix solucions digitals, com ara el ‘kit’ creació de web i presència digital, e-commerce i gestió de xarxes socials; de ciberseguretat; eines digitals com ara factura electrònica o signatura digital; gestió integral del negoci amb el servei TPV Tablet; i un ‘kit’ especialitzat en solucions de digitalització per al sector agroalimentari.

CaixaBank posa de manifest el seu compromís de donar suport als seus clients en la millora de la gestió, eficiència i competitivitat dels seus negocis en un context com l'actual, en què la digitalització és una eina clau per impulsar l'activitat.