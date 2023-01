Les empreses que contractin una persona més gran de 45 anys en situació d’atur de llarga durada podran estalviar-se 1.536 euros a l’any en cotitzacions a la Seguretat Social. El Ministeri de Treball rebaixa així de 50 a 45 anys el llindar per accedir a les bonificacions públiques, a fi de reenganxar al mercat laboral els aturats del col·lectiu esmentat. I millora lleument l’import de les ajudes.

Així ho recull l’últim esborrany d’incentius a la contractació laboral, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO i que el Govern preveu aprovar en el Consell de Ministres d’aquest dimarts. Menors de 30 anys, dones, persones en risc d’exclusió social i víctimes de violència masclista o terrorista són altres dels col·lectius prioritaris del reial decret.

L’atur entre les persones de més de 45 anys s’ha duplicat des de l’esclat de la bombolla immobiliària i financera, allà pel 2007. En aquell temps estaven a l’atur el 5,7% dels més grans de 45 anys, avui aquest percentatge s’eleva fins al 10,9%, segons les últimes dades disponibles de l’enquesta de població activa (EPA).

I és que moltes de les persones que en l’anterior crisi van perdre la seva feina no van aconseguir reenganxar-se posteriorment al mercat laboral. Són des d’aleshores un dels col·lectius prioritaris per a les administracions a l’hora de dissenyar les seves polítiques actives d’ocupació, ateses les resistències d’algunes empreses a contractar persones a partir d’una edat.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, fa un pas més en la protecció dels aturats sèniors i rebaixa els requisits perquè aquests es beneficiïn dels incentius a la contractació. Ja en la llei d’ocupació, que pretén reconvertir el Sepe en una espècie d’Infojobs estatal i que va ser aprovada a finals de desembre, els més grans de 45 anys quedaven definits com un col·lectiu prioritari.

A l’altre costat de l’escala generacional, el reial decret també contempla bonificacions per inserir els joves sense ocupació. Les companyies podran bonificar-se fins a 3.300 euros a l’any si fan un contracte indefinit a un menor de 30 anys amb baixa qualificació. Una altra opció, amb estalvi de 366 euros al mes, és si contracten un menor de 30 anys per suplir un treballador de baixa per maternitat o paternitat.

Més bonificacions

Aquests dos són els col·lectius més beneficiats pel nou paquet d’incentius a la contractació definit per Díaz. Abans un home aturat de llarga durada, independentment de la seva edat, podia accedir a bonificacions de 1.300 euros anuals. Ara aquesta quantia ascendeix a 1.536, és a dir, un 18,15% més.

Tot i que un altre col·lectiu prioritari en l’atenció són les dones a l’atur de llarga durada, sigui quina sigui la seva edat. Quatre de cada deu aturades a Espanya fa més d’un any que busquen feina, segons les dades de l’INE. El nou reial decret també millora l’import de les ajudes, tot i que més lleugerament, passant de bonificacions de 1.500 euros anuals 1.536 euros, un 2,4% més. En el cas dels homes aturats de llarga durada de menys de 45 anys, les ajudes seran de 1.320 euros, 20 euros més (1,5%) que fins ara.

En tots aquests casos, el reial decret estableix que les empreses hauran de contractar aquestes persones a través d’un contracte indefinit a temps complet i mantenir-lo durant un termini mínim de tres anys. Tanmateix, les persones a l’atur que tinguin el certificat d’exclusió social, les dones víctimes de violència masclista i les víctimes del terrorisme podran accedir a bonificacions de 1.536 euros durant quatre anys, un més que la resta.

Ajudes als fixos discontinus

El reial decret que pretén elevar aquest dimarts el Ministeri de Treball al Consell de Ministres també incorpora ajudes per a aquelles empreses de l’hostaleria, el comerç i el sector turístic que allarguin la jornada laboral dels treballadors amb un contracte fix discontinu. Aquest és una de les modalitats estrella impulsades per les nova reforma laboral i que pretén substituir l’ús indiscriminat del contracte temporal. El problema per a molts d’aquests treballadors és que no estan operatius durant tot l’any i hi ha mesos en què l’empresa els té inactius, malgrat la promesa de tornar a trucar-los quan tinguin activitat econòmica.

El text a què ha tingut accés EL PERIÓDICO contempla incentius perquè les companyies mantinguin aquests empleats durant determinats mesos de l’any, tradicionalment més fluixos en els sectors implicats. Si una empresa manté en alta un fix discontinu durant els mesos de febrer, març i el novembre rebrà una bonificació de 174 euros per mes, és a dir, 522 euros d’estalvi en quotes a la Seguretat Social per temporada.

L’accés a totes aquestes bonificacions quedarà vetat a totes aquelles empreses que no disposin d’un pla d’igualtat, tal com és obligatori per a totes aquelles companyies de més de 50 treballadors des de març de l’any passat. Una normativa amb un pobre seguiment –malgrat ser sancionable no tenir-lo– entre les empreses, d’acord amb les últimes dades oficials.