La factura de la llum s'ha disparat el 199,3% en vint anys per al consumidor mitjà. El 2002 el preu mitjà de l'electricitat se situava en 513,9 euros i, en canvi, ha tancat aquest últim any amb el rècord històric de 1.538,53 euros, segons un estudi publicat per Facua. En l'última dècada, el preu s'ha enfilat el 60,5%, ja que al 2012 quedava just per sota dels 1.000 euros (958). La dada del 2022 ha desbancat el rècord del 2021, quan l'usuari mitjà va pagar 1.116,04 euros, un 38% menys que el 2022. Facua ha denunciat que la subhasta marginalista és una "estafa legal" i ha avalat la proposta de modificar el mercat del Govern espanyol perquè posaria fi als "abusos legals" de les energètiques.

En una roda de premsa aquest dimarts, el seu secretari general, Rubén Sánchez, ha afirmat que el topall del gas és un "pegat" que ha funcionat, però que no ha sigut "suficient". Per això, ha reclamat a la Comissió Europea que aprovi el canvi "radical" del mercat energètic que va proposar aquest dimarts el govern espanyol, i que implicaria desvincular de la subhasta marginalista l'energia nuclear i hidroelèctrica, que en els últims anys s'han "aprofitat del sistema per inflar preus". Sánchez ha advertit que aquest gir radial de la política energètica suposarà un abaratiment del preu que paguen els consumidors sempre que el preu fix per l'energia nuclear i hidràulica que s'apliqui sigui "prudent". "De res serviria treure dues energies de la subhasta si després es fixen preus desproporcionadament alts", ha dit. En tot cas, l'organització en defensa dels drets dels consumidors ha mostrat una "gran satisfacció" per la proposta presentada per la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ja podria ajudar a eliminar els "mals premeditats en el disseny del sistema elèctric". Segons Sánchez, Facua "fa dècades que denuncia que la subhasta és una estafa legal" perquè permet que "s'inflin els preus i les energies barates es paguin com les més cares". En aquest sentit, el secretari general de l'associació ha assenyalat especialment les empreses hidroelèctriques que, tot i produir una energia més barata, "s'ha arribat a pagar més cara que el gas". Pel que fa a la previsió de preus del 2023, Sánchez espera que no es repeteixin "preus tan alts" com els del 2022. D'altra banda, Facua ha reclamat que es posi en marxa una campanya institucional per ajudar els consumidors a reconèixer quina potència contractada tenen a la factura i a saber si és més del que necessiten i també per a explicar com accedir al bo social per accedir a descomptes de fins al 60%.