Les vendes totals de Seat durant el 2022 han caigut el 18,1%, fins a les 385.600 unitats, a causa de la manca de subministraments, que alenteix el ritme de fabricació i les entregues. Malgrat això, la marca Cupra ha disparat les vendes, i ha assolit el seu màxim històric amb 152.900 vehicles entregats, el 92,7% més que l'any anterior. De fet, l'empresa que lidera Wayne Griffiths ha pres la "decisió estratègica" de prioritzar l'entrega de cotxes Cupra, que tenen més marge de benefici que els models Seat, per oferir "estabilitat en el conjunt de la companyia" a llarg termini. Les entregues de models Seat han caigut un 40,5%, amb 232.700 unitats.

Segons ha explicat Griffiths en un comunicat, la decisió de prioritzar l'entrega de models Cupra "ha afectat inevitablement les entregues de Seat" però era "essencial" per garantir estabilitat a l'empresa en un context "imprevisible" marcat encara per la manca de subministraments.

"Cupra ha continuat superant les expectatives i ha consolidat la seva posició com la marca d'automòbils que més creix a Europa", ha afirmat el CEO de Seat, que ha afegit que no noten "signes de desacceleració" en l'interès de la marca de models com el Formentor.

Griffiths ha explicat que de cara al 2023 es continuarà prioritzant la marca Cupra –que llançarà el model Tavascan, totalment elèctric- i es treballarà en l'electrificació del conjunt de la companyia.

Dades de Seat S.A.

Segons ha explicat Seat en un comunicat, l'empresa ha entregat el 2022 un total de 385.600, el18,1% menys que els 470.500 de l'any anterior. La marca Cupra, que ha batut el seu rècord amb la venda de 152.900 vehicles, creix des dels 79.300 del 2021. Tot i això, el seu volum de vendes encara és inferior a la marca original: els vehicles amb marca Seat han passat de 391.200 entregues l'any 2021 a 232.700 el 2022 (-40,5%).

El primer mercat de Seat és Alemanya, amb 105.300 vehicles venuts, l'1,2% més que al 2021 (104.100). La segona posició és per a Espanya, amb 62.900 cotxes, el 23,1% menys que els 81.800 del 2021. Finalment, al Regne Unit s'han venut 36.600 vehicles Seat, un 27,9% menys que el 2021 (50.700). D'altra banda, Itàlia s'ha convertit en el quart mercat de l'empresa, amb 25.300 unitats (-8,6%, 27.600), superant a França, on s'han venut un 31,1% menys de cotxes, passant de 31.200 a 21.500.

Models

El cotxe més venut de Cupra ha estat el Formentor, el primer model propi de la marca, que ha entregat 97.600 unitats, un 63,8% del total, i més d'una quarta part de la xifra total d'entregues de tot Seat. El Cupra Born ha tancat 2022, el seu primer any sencer al mercat, amb 31.400 unitats entregades.

Els mercats principals de Cupra han estat Alemanya (58.400, +89,9% de vendes), el Regne Unit (14.400, +87,4%), Espanya (13.600, +23,9%), Itàlia (11.300, +83.9%) i França (7.600, + 86,5%). Els segueixen Àustria i Suïssa, i també s'han augmentat vendes a Mèxic, Turquia i Israel.

De fet, durant el 2022 Cupra va iniciar una estratègia d'expansió internacional, amb l'entrada al mercat australià i l'obertura d'establiments a Lisboa, Rotterdam o Sidney. Per aquest any, en preveu de nous a Berlín, Madrid i París.

Els models de Seat més entregats durant el 2022 han estat l'Arona (71.000 unitats, -33,5%), l'Ibiza (51.300, -46,4%) i el León (41.500, -47,3%). Els principals mercats de la marca són Espanya (49.200, -30,4%), Alemanya (46.900, -36%), el Regne Unit (22.200, -48,4%), Itàlia (13.900, -35,2%) i França (13.900, -48,8%).

Producció

La manca de components ha afectat, també, la producció de Seat. A escala global, s'ha mantingut a nivells similars als del 2021, amb 478.954 cotxes fabricats, l'1,1% menys.

A la planta de Martorell, on s'han hagut d'aplicar diversos ERTO, la producció ha caigut el 4,8% fins als 366.764 vehicles.