L'economia catalana ha tancat el 2022 amb un creixement del 5,2%, una dècima menys que la mitjana espanyola, segons BBVA Research, el servei d'anàlisi de BBVA, que preveu un alça del PIB català de l'1,5% aquest 2023, una dècima més que el conjunt d'Espanya, i del 3,6% el 2024, dues dècimes més.

Així ho ha assegurat en roda de premsa l'economista en cap per a Espanya de BBVA Research, Miguel Cardoso, que ha apuntat que les incerteses continuen en el panorama econòmic.

Així, la possible entrada en recessió de l'eurozona i l'esgotament de la recuperació del turisme faran que la contribució de la demanda externa al creixement sigui negativa aquest 2023 i el 2024, el que impedeix descartar una contracció del PIB català a curt termini.

Cardoso ha advertit que la tensió geopolítica, l'augment de la covid-19 a la Xina, l'impacte de l'increment de preus i dels tipus d'interès sobre el consum i la inversió podrien tenir un efecte negatiu sobre l'activitat.

BBVA ha apuntat que l'economia catalana podria crear uns 151.000 llocs de treball entre el 2022 i el 2024, el que situaria la taxa d'atur en el 10,4% el 2024, en un període en què s'espera que la indústria contribueixi de manera positiva al creixement econòmic.

L'últim informe de BBVA de situació de l'economia catalana destaca la desacceleració del consum i un menor dinamisme de l'ocupació en el segon semestre del 2022.

Des del tercer trimestre el mercat laboral de Catalunya s'ha alentit i l'afiliació ha mostrat un comportament negatiu a la Costa Daurada i a les comarques de muntanya, malgrat l'alça registrada a Barcelona i a les comarques d'interior.

L'informe també destaca una desacceleració en els últims mesos de l'any en la venda d'habitatges, que podria continuar per l'augment dels tipus d'interès i el menor dinamisme de l'ocupació.

Malgrat els riscos, BBVA no preveu un ajust important en la inversió, que superarà la registrada el 2019.

Per a això serà fonamental l'execució dels Next Generation, ja que a Catalunya ja s'han assignat fons europeus per valor del 2,2% del seu PIB, mig punt per sota de la mitjana espanyola, però d'acord amb el seu nivell de renda.

Per la seva banda, la licitació d'obra pública ha aconseguit nivells superiors a la d'anys anteriors.

L'informe també preveu un increment salarial per a aquest any a Catalunya del 4%, davant del 3,5% per al conjunt d'Espanya, mentre que espera que la Comunitat de Madrid segueixi creixent més que Catalunya.

Entre els factors d'incertesa que podrien entelar l'escenari de recuperació previst per als propers trimestres, BBVA ha destacat l'important augment dels preus en el sector turístic, que provoca un escenari de menor demanda a Europa.

Així mateix, si la inflació subjacent persisteix, podrien incrementar-se les tensions salarials, que serien més intenses si la demanda d'ocupació associada als fons europeus produeix escassetat d'especialistes.

BBVA apunta com un altre risc el que Catalunya no hagi aconseguit equilibrar els seus comptes públics i ha advertit que, si no comença a ajustar els ingressos i les despeses, serà cada vegada més difícil tornar a la sostenibilitat, cosa que s'agreujarà per l'encariment dels costos financers.

Funcas revisa la previsió de creixement d'Espanya per al 2023 i el situa a l'1%

Per la seva banda, la Fundació de Caixes d'Estalvi (Funcas) ha elevat les seves previsions de creixement per a l'economia espanyola per al 2023 fins a situar-la ara en l'1%, tres dècimes més que a les projeccions difoses a l'octubre. L'entitat també preveu que l'activitat s'acceleri l'any vinent fins a créixer l'1,8%, cosa que permetria recuperar al 2024 el nivell previ a la pandèmia del coronavirus. Com ha assegurat en una nota de premsa publicada aquest dimarts, aquesta millora es deu a la revisió per part de l'INE de les xifres de creixement a la primera part de l'exercici passat i a la tendència de moderació dels preus energètics.

"El creixement del PIB previst per al 2023 presenta importants variacions en el perfil trimestral. Després de la lleu caiguda anticipada el primer trimestre, per a la resta s'esperen avenços propers al 0,4%", destaca aquest organisme dedicat a l'anàlisi econòmica. En aquest sentit, Funcas indica que la desescalada de l'IPC iniciada els darrers mesos continuarà i atenuarà la pèrdua de la capacitat adquisitiva de les famílies.

Pel que fa al mercat laboral, Funcas creu que patirà la desacceleració, però sense revertir la recuperació registrada des de la retirada de les restriccions pandèmiques i l'aprovació de la nova legislació laboral. Tanmateix, anticipa la creació de gairebé 100.000 llocs de treball nets aquest any i de 250.000 addicionals el 2024. Amb això, la taxa d'atur podria baixar fins a l'entorn de l'11,5%, una xifra que encara seria de les més altes de la Unió Europea.

Tot i la millora de les perspectives per a l'economia, l'anàlisi apunta que un enduriment "excessiu" de la política monetària és, juntament amb la incertesa global, el principal risc per a l'economia, en particular per als agents més endeutats. "Avui dia, els riscos financers semblen moderats pel desendeutament privat i el bon comportament del mercat laboral, però una pujada excessivament agressiva dels tipus d'interès podria complicar l'escenari", indica l'entitat.