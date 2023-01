La venda de cotxes de segona mà registra una caiguda del 4,8% a Catalunya

La venda de cotxes de segona mà va retrocedir un 4,8% a Catalunya el 2022. Segons dades de les patronals Faconauto i Ganvam, es van vendre un total de 266.818 unitats. A escala estatal, es van vendre 2,3 cotxes usats per cada un de nou. Catalunya representa el tercer mercat per aquest tipus de vehicles, per darrere d’Andalusia i Madrid. Amb tot, la caiguda aquí és inferior que al conjunt d’Espanya, on es va vendre un 5,6% menys de vehicles.

Segons apunten des del sector, hi ha avui una manca d’estoc de cotxes «seminous». Les patronals ho atribueixen a les tensions a la cadena de subministrament, fet que ha obligat a operadors de rènting i empreses de lloguer a retenir la seva flota més temps. En concret, les operacions amb models d’entre un i tres anys van ser les més afectades. Així, aquestes vendes van acabar l’exercici amb un descens del 20,4%, fins a situar-se en les 128.636 unitats. Per contra, les operacions amb vehicles de més de 15 anys, els més contaminants, acaben en positiu, amb un creixement del 6,2%, fins a assolir les 727.597 unitats a tot l’Estat. «Amb les matriculacions de vehicles nous sota mínims, tampoc l’usat és un revulsiu, perquè falten cotxes de menys de cinc anys i perquè, al contrari del que passa en altres països del nostre entorn, els models de més de deu i de quinze anys són els que estan protagonitzant aquest mercat, en operacions fetes entre particulars», apunta el portaveu de Faconauto, Raúl Morales. «De cara a aquest 2023, no sembla que es donen les circumstàncies perquè hi hagi un canvi de tendència», vaticina. Per la seva banda, Tania Puche, de Ganvan, apunta que la manca d’estoc de vehicle «jove» està relacionada amb la crisi dels xips sobre l’oferta.