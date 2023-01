L'organització de consumidors Facua ha avisat aquest dijous que les famílies de tot l'Estat paguen cada any gairebé 1.000 milions d'euros de més a les elèctriques per no tenir ben ajustada la potència contractada. Segons una anàlisi de l'entitat a partir de les tarifes vigents i dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), cal que l'administració emprengui accions per facilitar que les llars paguin els quilowatts que realment consumeixen. "Els consumidors domèstics amb excés de potència contractada paguen cada mes 76,4 milions de més als rebuts", ha afirmat Facua en un comunicat, on també diu que set de cada deu cases paguen més kW dels que necessiten.

Així les coses, l'organització de consumidors demana als ministeris per a la Transició Ecològica i Consum campanyes institucionals que fomentin el coneixement d'aquest concepte de la factura i com saber quina és la potència més adequada a cada habitatge. D'altra banda, exigeix que el canvi de potència sigui gratuït de manera permanent, ja que el fet que tingui un cost és un element dissuasiu per als que valoren la possibilitat de reduir-la. Tal com denuncia Facua, les dades del Panell de Llars de la CNMC del segon trimestre del 2022 mostren que set de cada deu habitatges tenen contractada una potència superior a la que necessiten. "Així, en horari punta, el 69,7% de consumidors domèstics paguen de més una mitjana d'1,4 kW. I en horari vall ho fan el 74,6%, en aquest cas una mitjana d'1,6 kW", lamenta. Segons les dades de l'organització, per cada kW contractat de més en els dos trams horaris (punta i vall), els consumidors paguen innecessàriament entre 2,40 euros i 5,84 al mes (inclosos els impostos vigents actualment), segons la tarifa que tinguin contractada. Cada any són entre 28,81 i 70,12 euros per kW. La tarifa més baixa localitzada per Facua és la d'Holaluz i la més alta la de Gana Energía. En el cas de la tarifa semiregulada (PVPC), cada kW representa a hores d'ara 2,37 euros mensuals (2,27 euros en horari punta i 10 cèntims a la vall). Cada any són 28,42 euros.