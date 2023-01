El Consell General d'Economistes (CGE) ha elevat mig punt les previsions de creixement de l'economia espanyola per al 2023, fins a l'1,5%, davant l'1% d'increment del PIB estimat per l'entitat a finals de l'any passat. Així consta en l'Observatori Financer i Clau Econòmiques corresponents al tercer quadrimestre del 2022. El president del CGE, Valentí Pich, ha comentat que actualment l'economia espanyola es troba en una fase d'"espera activa". "És cert que no s'ha confirmat la recessió, però les xifres oficials constaten que s'ha produït certa desacceleració", ha comentat Pich, que ha apostat per "reformes més audaces". Pel que fa a la taxa d'atur per al 2023, el CGE espera que sigui del 12,9% i l'IPC se situï en el 5%, en línia a les anteriors previsions.

Segons Pich, les xifres macroeconòmiques d'aquest any vindran determinades en funció del "que siguem capaços de fer". "Si ho fem bé, estem en condicions de superar les pròpies previsions oficials, però continua existint un risc latent que tot es quedi en una situació transitòria del que va poder ser i no va ser", ha pronosticat. L'informe del CGE conclou que el 2022 ha sigut un any "molt complex" a escala mundial per l'elevada incertesa global i per l'escalada inflacionista. Així mateix, recull que el mercat de treball "està responent bé" amb 285.000 aturats menys al llarg de l'any i una xifra d'afiliats que s'aproxima als 20,3 milions pels efectes de la reforma laboral. Pel que fa a les previsions de creixement de cara al 2022, de més del 5% interanual, el CGE assenyala que cal qualificar-ho com una "excel·lent notícia", ja que a finals d'estiu no s'esperava una taxa tan elevada i es parlava de recessió tècnica per al quart trimestre. En aquest sentit considera que hi ha contribuït l'auge de les exportacions que suposa el 40% del total dels ingressos de l'economia espanyola i l'evolució del mercat de treball amb uns costos laborals "moderats".