Catalunya va tancar el 2022 amb 19.108.486 turistes, xifra que se situa el 7,9% per sota respecte dels nivells del 2019 (20.752.391), abans de la pandèmia, segons les dades provisionals de la Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Pel que fa a pernoctacions, durant l'any passat se'n van registrar 53.126.116, el 8,78% menys que fa tres anys (58.235.789). L'INE també ha destacat que el 2022 Catalunya es va situar, juntament amb Andalusia, com un dels destins preferits entre els residents de l'Estat. En relació amb els preus dels hotels, al desembre a Catalunya van pujar un 12,5% en comparació amb el mateix mes de l'any passat.

Pel que fa a dades únicament del desembre, en l'últim mes de l'any van arribar a Catalunya 1.088.054 turistes, tan sols el 4% per sota del 2019 (1.132.586). Els viatgers van fer 2.429.390 pernoctacions, el 0,3% menys que abans de la pandèmia (2.434.638). Al conjunt de l'Estat, durant el 2022 es van recuperar el 94,4% dels viatgers en comparació del 2019 i el 93,5% de les pernoctacions. En concret, segons l'INE el 2022 van arribar a Espanya 102,6 milions de turistes i es van assolir 320,7 milions de pernoctacions. Tenint en compte la procedència dels viatgers, les pernoctacions dels residents a l'Estat van pujar el 0,3% respecte d'abans de la pandèmia, mentre que les dels no residents van ser el 10,1% inferiors. Els visitants estrangers van ser, majoritàriament, procedents del Regne Unit i Alemanya. Catalunya va destacar també com una de les comunitats amb un grau d'ocupació hotelera més elevada, del 57,5%. Es tracta d'un percentatge només superat per les Balears (74,2%) i les Illes Canàries (68,1%) i lleugerament per sobre de la mitjana espanyola (57,6%).