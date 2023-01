El sector audiovisual creix el 5,6% a Catalunya en un any i ja supera els 7.000 milions d'euros de facturació empès per la transformació tecnològica i per l'impuls de l'entreteniment. Les empreses de l'àmbit generen avui prop del 3% del PIB català, amb prop de 4.000 companyies que donen feina a 32.500 persones, segons un estudi d'Acció publicat en el dia d'inauguració del saló audiovisual més gran del món, l'Integrated Systems Europe (ISE). El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat la posició de "referència tecnològica" al sud d'Europa de Catalunya i ha assegurat que l'ISE és una "molt bona plataforma" per impulsar el sector audiovisual.

Torrent s'ha mostrat "molt satisfet" que les companyies catalanes es puguin "explicar al món" el que fan i el seu potencial en una cita de l'ISE que, a parer seu, és la de la "recuperació". Segons l'informe, en els darrers cinc anys Catalunya ha atret 566 milions d'euros d'inversió estrangera de multinacionals d'aquest sector, gairebé un 20% més que el quinquenni anterior. En total, durant aquest període s'han captat 84 projectes d'aquest àmbit (+53%), que han suposat la creació de gairebé 5.000 nous llocs de treball, el doble que en el període anterior. L'informe elaborat per ACCIÓ posa de manifest que l'audiovisual català és un sector dinàmic i en creixement: el 41,8% del total de companyies d'aquest àmbit s'ha creat fa menys de deu anys. A més, 198 de les empreses del sector són start-ups, xifra que representa un prop del 10% del total d'empreses emergents catalanes. La presència d'empreses emergents al sector audiovisual català ha crescut un 51% en els darrers cinc anys. Per segments d'activitat, les empreses de l'àmbit audiovisual a Catalunya estan dedicades a l'entreteniment, a través de la producció de pel·lícules, sèries, documentals o videojocs. Aquestes activitats concentren més de la meitat (53,8%) de la facturació total del sector. El segueixen les empreses especialitzades en la comunicació corporativa, la publicitat i la producció d'esdeveniments (38,6% de la facturació) i les de l'àmbit dels mitjans de comunicació (7,6% del total).