La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aprovat la compra del grup funerari Mémora per part de l’asseguradora Catalana Occident, que es va anunciar el mes de juliol per valor de 387,3 milions d’euros. L’ens supervisor va donar llum verda a l’operació el 25 de gener després de concloure que «la concentració no suposa una amenaça per la competència efectiva» i va donar llum verda a l’operació ahir. D’aquesta manera, Catalana Occident s’assegura que augmenta la presència al sector dels enterraments i les incineracions a l’Estat. Segons confirmat fonts de l’empresa d’assegurances d’origen manresà, l’operació ja va rebre l’autorització de les autoritats portugueses, mercat on començarà a operar un cop controlat Mémora.

D’aquesta manera, Catalana Occident adquireix el control exclusiu dels 139 tanatoris, 39 crematoris i 18 cementiris dels quals era propietari o gestionava Mémora. El grup funerari dona feina a unes 1.500 persones i gestiona uns 50.000 serveis anuals. Al Bages, Mémora té presència a Manresa, Artés, Balsareny, Navàs, Súria, Santpedor i Sallent.