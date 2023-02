CGT ha convocat, l’11 de febrer, una vaga estatal d’empleats de les botigues Zara, Lefties i Pull&Bear per exigir una pujada salarial equiparable a l’aconseguida per les treballadores de les botigues a la Corunya.

«La vaga estatal convocada per CGT fa una crida a les treballadores i treballadors de les botigues Zara, Lefties i Pull&Bear de tot Espanya com a acte de continuïtat de les mobilitzacions que ja s’han desenvolupat a diferents ciutats les últimes setmanes», ha assenyalat el sindicat.

En concret, CGT exigeix una pujada salarial de 500 euros per a les persones que treballen de 15 hores a 40 hores setmanals, de 250 euros per als empleats que tenen un contracte inferior a 15 hores setmanals, equiparació del sou de la feina els diumenges amb el dels dies festius i equiparació d’ajudes socials respecte a altres sectors, com logística, fàbrica i oficines centrals.

Propostes d’Inditex

Per la seva banda, Inditex ha proposat implantar salaris fixos garantits per a tot el grup, marques i territoris en el marc de la taula estatal constituïda amb CCOO i UGT per abordar mesures globals en matèria salarial.

En concret, Inditex planteja homogeneïtzar condicions a través de la definició de mínims garantits de salari fix anual i complementar les retribucions establertes per conveni fins a assolir aquests mínims, segons han explicat des de CCOO.

A aquests mínims garantits de salari fix s’hi sumaria la retribució variable en funció del sistema de participació en vendes, al qual la companyia també aposta per una homogeneïtzació més àmplia.

Millores socials

Quant a les millores socials, Inditex estaria disposada, segons explica el sindicat, a implantar ajudes per familiar a càrrec, per naixement de fill, per a material escolar, per a matrícula de la universitat, per a escola bressol (si no és gratuïta) i per a adopció internacional.

«Des de CCOO hem manifestat que estudiarem les propostes en matèria salarial, a l’espera de més detalls, mentre hem insistit en la necessitat de concretar acords sobre condicions socials, garanties d’un mínim d’hores en la contractació a temps parcial i mesures de conciliació (caps de setmana de qualitat i descansos setmanals)», ha assenyalat el sindicat.

Així mateix, ha sol·licitat que es descrigui «clarament» la manera en què les botigues participaran en la venda ‘online’ i la compensació econòmica pel desenvolupament d’aquesta feina.

A finals de gener, coincidint amb l’anterior reunió amb els sindicats, Inditex es va comprometre a abonar un avançament a compte del 3% a les províncies amb convenis bloquejats i sense pujada salarial pactada per al 2023, a més de garantir i renovar l’incentiu de 1.000 euros per als dependents pactat el mes de novembre passat (600 euros en el cas de jornades inferiors a 24 hores setmanals).