Gairebé un de cada cinc aliments afectat per la rebaixa de l'IVA ha pujat de preu durant la primera setmana de febrer en comparació amb el mes de desembre. Així ho constata un estudi de l'associació de consumidors Facua, que remarca que d'aquesta manera diversos supermercats han incomplert la norma aprovada pel Govern espanyol per combatre la inflació. La major part de les "anomalies" s'ha detectat a Hipercor, seguit de Carrefour, Aldi, Eroski, Dia, Mercadona i Alcampo. Després de l'anàlisi, Facua ha anunciat que tornarà a ampliar la denúncia que va presentar al gener a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), de la qual encara no ha obtingut resposta. La major part dels aliments que s'han encarit són fruites i verdures.