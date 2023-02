La normativa Euro 7, que incrementarà les restriccions sobre les emissions dels vehicles a la Unió Europea, està donant maldecaps a la indústria. La gran majoria de patronals i associacions del sector, com l'espanyola Anfac i l'europea ACEA, ja s'han manifestat sobre els seus riscos en matèria d'ocupació i productivitat. El president d'Anfac, i també màxim dirigent de Seat i Cupra, Wayne Griffiths ha estat l'últim a fer-ho, i ha alertat el Govern sobre la possibilitat que a Espanya es tanquin fàbriques i es perdin “milers d'ocupacions” si el 2025 entra en vigor.

Així li ho ha traslladat Griffiths a la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, al fòrum ‘La mobilitat de tod@s’, organitzat per la mateixa Anfac. “No té sentit secundar com a país la normativa Euro 7”, ha dit el directiu a Maroto. Segons Griffiths, la normativa Euro 7, que encara està sent discutida a Brussel·les, és “poc realista” quant als seus terminis d'aplicació, que ha qualicat de “tècnica i financerament inviables”. A més, considera que l'Euro 7, en relació amb els seus riscos, només suposa una “millora marginal” respecte a l'Euro 6, la norma en vigor ara mateix.

Griffiths ha recordat a la ministra que les grans companyies automobilístiques estan invertint grans quantitats en la seva electrificació, que és l'objectiu final d'Europa per al 2035, i que aprovar l'Euro 7 suposaria fer un pas enrere perquè s'han de de redistribuir aquestes inversions a adaptar els seus motors a la nova normativa. Així mateix, ha dit el directiu, l'Euro 7 no posa el focus en la necessitat de renovar el parc automobilístic i, per si no fos prou, incrementarà el preu dels cotxes en uns 2.000 euros de mitjana.