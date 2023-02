Aquest congrés porta novetats importants per al sector de la telefonia mòbil i obre camins pels quals avançaran els avenços tecnològics en els pròxims anys. La companyia OnePlus ha donat a conèixer Activi CryoFlux, una nova tecnologia de refrigeració activa implementada en el disseny del dispositiu OnePlus 11 Concept. Aquest nou model presenta un disseny futurista i una estètica impactant, que inclou una coberta posterior transparent que ofereix una vista dels conductes Activi CryoFlux en funcionament.

El líquid Activi CryoFlux de color blau gelat flueix al voltant de la càmera, mentre que la zona de la lent està envoltada d'un gravat Guilloché, una tècnica decorativa molt precisa que sol trobar-se en els rellotges de luxe i que en aquest cas és una primícia en el sector.

La sèrie 13 de Xiaomi, col·laboració amb Leica

Xiaomi ha presentat la seva gamma de telèfons intel·ligents insígnia: la 13 Sèries, formada per dos telèfons: Xiaomi 13 i 13 Pro, en colaboración amb Leica, com a part de l'Associació Estratègica en Tecnologia de la Imatge.

Ofereixen lents òptiques i integren característiques com l'últim Snapdragon 8 Gen 2 i el sistema de gestió de bateria Surge propi de Xiaomi, per potenciar el rendiment. Tots dos compten amb una configuració de triple càmera. També s'ha presentat el telèfon Xiaomi 13 Lite, amb capacitats òptimes en fotografia, especialment en la seva funció de retat i en la de selfie.

Xiaomi 13 Pro arribarà oficialment a Espanya el 8 de març en una versió: 12GB+256GB en els colors Negre Ceràmic i Blanc Ceràmic a un preu de 1399€. Xiaomi 13 arribarà en la mateixa data en dues versions: 8GB+256GB i 12GB+256GB en tres colors: Negre, Blanco, i Verda Flora des de 999€. Xiaomi 13 Lite es comercialitzarà al març en tres colors: blau, rosa i negre en dues versions: 8 +128GB i 8+256GB des de 499€.

Nokia busca millors preus

El Nokia C32 presenta una càmera de 50 megapíxels i un disseny amb acabat en vidre temperat i laterals rectes. Ve amb l'última versió d'Android 13 i estarà disponible en el mercat en versions Charcoal, Autumn Green i Beach Pink amb 4GB de RAM i 64GB d'emmagatzematge. El seu sorprenent preu a Espanya serà de 149 euros.

Al costat d'aquest model la marca també ha presentat el C22 que es caracteritza per un elevat índex de reparabilitat i la protecció IP52 contra esquitxades i pols. El Nokia C22 està disponible en les seves versions Midnight Black i Sand amb 4GB de RAM i 64GB d'emmagatzematge. A Espanya costarà 129 euros.

Blackview, mòbil amb imatges tèrmiques

Blackview ha desenvolupat un mòbil en col·laboració amb Teledyne FLIR. Permetrà prendre imatges tèrmiques per FLIR que proporciona una nova eina per investigar l'energia infraroja.

Inclou un sistema millorat de control automàtic de guany (AGC) que ofereix un camp de visió de 26 graus. Vindrà amb una versió condensada de l'aplicació d'imatges tèrmiques MyFLIR Lite per una operació simple. No es coneix el preu en el mercat.

Cat S75, amb connexió satel·litària

Millorat amb BullittSatellite Messenger, Cat S75 és un telèfon intel·ligent resistent que integra missatgeria avançada bidireccional per satèl·lit, localització compartida i assistència SOS. A més de connectivitat 5G súper ràpida, inclou el xip NTN (xarxa no terrestre) de MediaTek que ofereix una connectivitat directa amb satèl·lits geoestacionaris a 37.500 km sobre La Terra, la qual cosa permet enviar un missatge o fer una sol·licitud d'assistència SOS fins i tot en zones en les quals no es disposa de cobertura mòbil.

Compta amb pantalla de 6,6 polzades (FHD+ amb una taxa de refresc de 120 Hz i una relació d'aspecte de 20:9). Està alimentat pel processador MediaTekDimensity 930 de vuit nuclis a 2.2GHz, amb 6GB de RAM i 128GB d'emmagatzematge, ampliable. Inclou una triple càmera (sensor principal de 50MP, sensor gran angular de 8MP i sensor macro de 2MP) amb manera subaquàtica en la part posterior i una cambra frontal de 8MP.