Renfe oferirà a partir d'aquest dimarts un servei de Quiosc Digital als viatgers dels trens AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity a través de la plataforma PressReader, l’accés a la qual serà gratuït. Depenent del tipus de dispositiu que s’utilitzi, els usuaris podran llegir i descarregar les publicacions que desitgin.

El Quiosc Digital de Renfe oferirà diaris d’informació general, econòmica i esportiva, a més de revistes, tant estatals com internacionals. També presentarà una gran quantitat de categories en què el client podrà triar segons els seus gustos, com ara art, computació i tecnologia, entreteniment i TV, esports, moda, oci i estil de vida, tendències i estils, automoció, casa i jardí, menjar i cuina, criança i família, entre moltes d'altres.

Els viatgers de Catalunya, a més d’accedir a diaris editats a casa nostra com ‘La Vanguardia’, ‘El Periódico’ i ‘Sport’ (tots dos del grup Prensa Ibérica), ‘Mundo Deportivo’ i ‘20 Minutos’, podran llegir també mitjans d’informació més propera com ‘Regió7’, ‘Diari de Girona’, ‘Empordà’ (tots tres de Prensa Ibérica), ‘La Grada’ i ‘Vilaweb’’.

Així mateix, el servei inclourà un mode àudio que llegeix els continguts, per la qual cosa és accessible per a persones amb discapacitat visual; de la mateixa manera que permet filtrar en funció del país, idioma i tipus de publicació.

Al catàleg del Quiosc Digital s’hi accedeix a través d’un enllaç que s’enviarà al client el dia abans del seu viatge. Aquest enllaç està programat en funció del tipus de servei que s’hagi contractat, cosa que permet el gaudi dels viatgers durant un període de temps determinat i per a un nombre màxim de publicacions:

Amb un bitllet Prémium o Elige Confort es tindrà accés a totes les publicacions durant 72 hores, des que es fa ús de l’enllaç proporcionat per entrar a la plataforma, com els clients que siguin titulars de la Targeta Más Renfe Plata i Oro. En el cas dels clients Más Renfe Platino, podran gaudir de totes les publicacions durant 10 dies.

Els clients freqüents del programa de fidelització Más Renfe i tinguin un bitllet Básico o Elige accediran a 10 publicacions durant un temps de 48 hores des que utilitzin l’enllaç.

També podran gaudir del Quiosc Digital els viatgers que no estiguin associats a la targeta Más Renfe i tinguin un bitllet Básico o Elige. En aquest cas tindran accés a 5 publicacions durant 48 hores.

Si l’usuari desitja descarregar-se continguts de la plataforma, ha d’accedir a l’aplicació des d’un dispositiu mòbil a través de l’app de PressReader (disponible per a iOS i Android). També es podrà entrar a la plataforma des de l’aplicació PlayRenfe als trens AVE i Avlo, on es troba l’oferta de premsa i revistes en format digital, inclosa la revista Club Renfe, a la qual els clients tindran accés a 10 publicacions a bord del tren. Per completar la varietat de continguts de revistes i diaris, la

plataforma PlayRenfe oferirà, a més, connectivitat i televisió en directe d’esdeveniments esportius, estrenes de cinema, sèries, música i llibres.