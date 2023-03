Estatut del Becari: Treball planteja limitar les pràctiques extracurriculars a 480 hores a l’any

El Ministeri de Treball està obert a que els estudiants en pràctiques puguin continuar emparant-se en la figura de les extracurriculars, aquelles que no són necessàries per aprovar el grau, tot i que són un dels nínxols on el Govern espanyol té detectat que hi ha una major proporció de frau. Ara bé, Treball advoca per limitar temporalment l'ús d'aquesta figura, tal com consta a l’últim esborrany discutit aquest dimarts amb patronal i sindicats, i a què ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup de Regió7. La proposta és que els alumnes puguin fer un màxim de 480 hores de pràctiques en un any, siguin curriculars o extracurriculars, xifra que equival a 40 hores a la setmana durant un trimestre o 20 hores a la setmana durant un semestre. Aquestes tampoc podran superar el 15% del temps que durin el total d’assignatures.

La reunió d’aquest dimarts per mirar de desencallar el nou Estatut del Becari ha finalitzat, després de tres hores de converses, sense acord. L’últim esborrany no acontenta ni sindicats ni la patronal i un dels principals eixos de la negociació serà delimitar bé aquesta xifra de les 480 hores. Les centrals demanen menys i la patronal reclama més. Si bé els primers ambicionen suprimir directament la figura de les pràctiques extracurriculars, a l’entendre que alimenta l’ocupació per part de les corporacions de falsos becaris i que aquestes persones haurien d’estar amb un contracte laboral, estan oberts a moure’s després de mesos d’estira-i-arronses per facilitar un acord en el qual hi hagi la patronal.

L’eliminació de les pràctiques que es fan fora del pla formatiu obligatori ja era un compromís que les centrals donaven per tancat amb Treball i sobre el qual van arribar a un preacord. No obstant i amb l’objecte de mirar d’atraure la patronal i diversos grups parlamentaris, el departament liderat per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va recuperar la figura de les pràctiques extracurriculars en els seus últims esborranys. I és que la falta de consens al Congrés per convalidar la norma ha pesat sobre el procés negociador. Els empresaris tampoc no acaben d’estar conformes, però fonts coneixedores de les converses són moderadament optimistes que aquests puguin acabar avalant la norma si aconsegueixen augmentar les hores que legalment poden cobrir les pràctiques extracurriculars.

Sense acord entre les parts, Treball ha tornat a citar els agents socials a una nova reunió dimarts vinent 14 de març. «S’han produït avenços, però per poder firmar aquesta norma hem d’estar segurs que servirà per eliminar el frau i que cap becari estigui realitzant una feina de forma gratuïta i sense cotitzar», ha valorat el responsable de joventut de CCOO, Adrià Junyent. «No ens interessa tant com es diguin les pràctiques, sinó què defineixen les pràctiques. És molt important delimitar bé què és una pràctica formativa i què és un contracte de treball. I fins que no tinguem una delimitació clara que impedeixi fraus no acabarem», ha declarat el vicesecretari general de política sindical d’UGT, Fernando Luján. Fonts de la CEOE han declinat, de moment, valorar la reunió.

Rebaixa les ràtios d’estudiants per tutor

Una altra novetat que introdueix l’últim esborrany sobre el qual han discutit aquest dimarts a la tarda Treball i els agents socials és la limitació del nombre màxim de becaris per tutor. En teoria, només hi podrà haver un màxim de cinc estudiants per treballador a càrrec i els becaris no podran superar el 20% de la plantilla total del centre de treball. Si bé cada empresa podrà acordar amb els centres universitaris o de formació ampliar o rebaixar els esmentats límits. Fet que suposa una rebaixa respecte a les restriccions dels primers esborranys, que no contemplaven aquesta potestat i que pot provocar que les ràtios de becaris per tutor es disparin, en detriment de l’aprenentatge dels primers.

Treball manté les pràctiques extracurriculars però mira d’evitar que aquestes continuïn copant cotes de frau. Per a això, l’últim esborrany contempla que el Ministeri d’Universitats realitzi, en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la reforma, una avaluació «que permeti determinar el grau de vinculació de les pràctiques extracurriculars a la seva finalitat formativa». És a dir, que permeti detectar quines pràctiques han servit als estudiants per aprendre i formar-se realment de cara després a saltar a una ocupació –a l’empresa on van realitzar pràctiques o en una altra– i en quins els becaris han acabat exercint únicament com a mà d’obra barata.

L’últim plantejament de Treball manté l’obligació de les empreses de costejar despeses bàsiques dels estudiants, com el transport o la manutenció i l’allotjament, si realitzen les pràctiques fora de la seva ciutat de residència habitual. Tots els convenis de pràctiques que estiguin actualment en vigor hauran de renovar-se i adaptar-se a la nova normativa abans del 31 de desembre del 2023.