L’Escola Agrària obre les portes de Can Poc Oli per explicar els seus dos cicles

L’Escola Agrària de Manresa obrirà les portes de la seva finca de can Poc Oli per explicar en què consisteixen els dos cicles formatius que ofereix, relacionats -tots dos- amb l’agroecologia.

Per a les persones interessades en el cicle formatiu de grau mitjà en producció agroecològica, la jornada de portes obertes serà dimarts 21 de març, de les 6 a les 8 de la tarda. Per al cicle formatiu de grau superior en paisatgisme i medi rural –perfil professional en agroecologia i acció climàtica-, la cita és el dimarts 28 de març, també de 6 a 8 de la tarda. Per assistir-hi , el centre recomana la inscripció a través de la seva pàgina web: https://agora.xtec.cat/ecamanresa

Durant les jornades, es podrà conèixer el programa dels cicles, la metodologia pedagògica del centre i qüestions més pràctiques com l’horari, l’organització de transports a la finca i les gestions per matricular-se. També s’explicarà el funcionament de les pràctiques en empreses segons el sistema dual que aplica el centre i el programa de mobilitat internacional, que permet anar a fer pràctiques a l’estranger. Tant el cicle formatiu de grau mitjà com el de grau superior que ofereix l’Escola Agrària tenen un total de 1320 hores lectives i 1000 hores d’estada en empreses remunerades per a tot aquell alumnat que s’adscrigui al format dual.