Quim Masferrer, estrella convidada aquest dimarts al lliurament dels premis de la Cambra

L’actor Quim Masferrer serà l’estrella convidada de la cerimònia de lliurament dels Premis Cambra 2023, que tindrà lloc aquest dimarts a les 7 de la tarda al teatre Conservatori de Manresa. Quim Masferrer oferirà una adaptació del seu espectacle “La bona gent”, on interactuarà amb el públic de la platea tot buscant les històries més personals del teixit empresarial del territori. A més, ell mateix serà l’encarregat de conduir el moment del lliurament dels guardons a les empreses premiades enguany.

Els guardonats als Premis Cambra d’enguany són les empreses Ausa, en la categoria d’Internacionalització; Adan Medical Innovation, en la d’Indústria; els centenaris Iglesiasmoda_Dstil, La Casa del Bacallà i Grup Llobet, en la de Comerç, Serveis i Turisme; Casa Mas Alimentación, en la d’Urbanisme i Territori; i la Comunitat Energètica Empresarial Manresa Il·lumina, com a Premi Especial.

Els Premis Cambra van néixer l’any 2000 com a hereus dels Premis al Mèrit Exportador, que es van concedir entre els anys 1991 i 1999 per reconèixer l’activitat de les empreses en l’àmbit de la internacionalització. Es tracta d’uns guardons que tenen per objectiu posar en valor l’activitat empresarial duta a terme per les empreses, persones o institucions de tot el teixit econòmic de la demarcació de la Cambra de Comerç de Manresa que contribueixen a la millora de la competivitat del país a través de la internacionalització, la dinamització del comerç pròxim al ciutadà, la innovació, l’originalitat, la qualitat i el disseny, l’ús empresarial de les noves tecnologies, l’adopció de processos productius respectuosos amb el medi ambient i el dinamisme econòmic en general. La Cambra pretén que els guardons «serveixin d’estímul per a les empreses i ajudin a potenciar l’esperit i l’autoestima de l’empresariat de la demarcació del Bages».

La Cambra va recuperar els guardons el 2019 després d’una dècada de no convocar-se per la incertesa legal de les cambres.