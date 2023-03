Els premis Cambra reclamen adaptar-se a una nova cultura empresarial

Els premis Cambra de la Cambra de Manresa, en la seva onzena edició, han reconegut aquest dimarts al vespre la trajectòria de sis empreses i un projecte singular del territori en un acte que ha deixat una molt bona entrada al teatre Conservatori i en el qual l'actor Quim Masferrer ha provocat un generós somriure en el teixit empresarial local. Un sector que ha aprofitat l'acte per reclamar adaptar-se a la "nova cultura empresarial" en uns temps de canvi de paradigma.

La vetllada ha tingut dues parts. En la primera, la institucional, s'han repartit els guardons a Ausa, Adan Medical Innovation, Casa Mas Alimentación, a tres comerços manresans que enguany celebren el seu centenari: Iglesias Moda_Dstil, La Casa del Bacallà i Grup Llobet, i a la comunitat energètica empresarial Manresa Il·lumina. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs, han lliurat els guardons que ha anat presentant Quim Masferrer, el qual ha alertat repetidament els assistents que serien tots protagonistes de la nit. Un Masferrer que s'ha endut una camisa i la cervesa del centenari d'Iglesias Moda i una invitació a bunyols de La Casa del Bacallà, en un exemple de la simpatia i la hospitalitat del comerç manresà.

El bloc institucional l'han tancat els parlaments de Bernat Ladrón de Guevara, president de Manresa Il·lumina i de l'associació de Bufalvent, en representació de tots els premiats, de Gratacòs i d'Aloy.

Ladrón de Guevara ha reclamat adaptar-se a una nova cultura empresarial necessària per afrontar els importants reptes de futur que imposen tant les noves tecnologies, com els canvis demogràfics i climàtics, segons ha destacat. Amb tot, el president de Bufalvent ha assegurat que l'empresariat està assumint el desafiament amb valentia, i que està fent l'adaptació "a gran velocitat". Ladrón de Guevara ha insistit en la necessitat de retenir i atraure talent, tant "de dependentes que atenguin amb un somriure com de directors generals", i també de "repensar-se" en benefici, ha dit, del territori i del país.

Per la seva banda, Gratacòs ha recordat el recentment traspassat Jordi Santasusana, expresident de la Cambra, en el mandat del qual es van instituir els guardons, i ha destacat la "fortalesa de l'economia local", capaç de sobreposar-se a una caiguda del VAB per la pandèmia per sobre de la mitjana nacional. Gratacòs ha insistit que la Cambra "s'involucra en projectes tractors" del territori i que alhora és un lobby de pressió per aconseguir fer més atractiva la comarca, ja sigui reclamant el desdoblament de la C-55 com la millora de la connexió ferroviària.

L'alcalde Aloy ha repassat les virtuts de les empreses reconegudes en aquesta edició dels premis i ha assegurat que l'Ajuntament té l'obligació de ser al costat dels projectes del sector. En aquest sentit, ha mencionat la Fàbrica Nova i el desencallament del Pont Nou, dos estendards del seu mandat amb què impulsa la seva precampanya electoral, com a pols per al desenvolupament de futur de Manresa.

El segon bloc de la festa empresarial ha tingut de protagonista una adaptació de l'espectacle "La bona gent", de Quim Masferrer. Una oportunitat per reconciliar-se amb el vessant més social dels negocis i també per conèixer alguns dels espectadors més de prop. Masferrer, que ha projectat a l'escenari la platea del teatre, amb la qual cosa efectivament ha fet protagonistes tots els assistents, ha caminat entre el públic i s'ha aturat per parlar amb alguns d'ells. Com amb Jordi Gonfaus, tresorer d'ICL, que molt probablement a desgrat seu ha estat un dels fils conductors de les intervencions del còmic. Un representant de la Cambra de Comerç de Reus (hi havia dirigents de diversos organismes camerals, al Conservatori), directius i treballadors de Casa Mas i Iglesias Moda, la propietària de La Casa del Bacallà, Elisenda Sitjes, el director de l'EPSEM, Pere Palà o la gerent de l'associació d'empresaris de Bufalvent, Montserrat Ambrós, han estat algunes de les persones amb qui ha interactuat Masferrer, decidit a provocar la rialla amb històries locals. Amb tot, ha estat Salvador Portabella, guia del castell de Balsareny, qui ha reclamat més atenció de Masferrer. Portabella, que ha qualificat de "mestre" l'actor, s'ha emocionat en conèixer qui per a ell és un referent, ha dit, en la seva feina.

L'acte s'ha acabat amb un abundant pica-pica al vestíbul del teatre.