El tuit es va fer viral fa uns dies. Un client va comprar una malla de cinc quilos de taronges en un hipermercat de Getafe per 4,35 euros. Tres dies després, el preu del mateix producte al mateix supermercat es va disparar a 5,75 euros, és a dir, 1,40 euros més. La indignació es va apoderar de la xarxa social, no només per una pujada tan gran en tan poc temps, sinó pel preu a què arriba un producte tan bàsic. «És que vivim la tempesta perfecta», raona Pepe Roig, director d’Asucova, l’organització empresarial de la distribució alimentària a la Comunitat Valenciana sobre com s’ha disparat el preu dels cítrics les últimes setmanes.

Un quilo de llimones pot arribar a costar fins a dos euros als principals supermercats i el quilo de taronja oscil·la entre 1,10 i 1,30 depenent del tipus i la qualitat del producte. Segons agricultors, sindicats del camp i distribuïdors, hi ha diversos factors que expliquen la brutal pujada. Un dels principals, a més que és el final de temporada de moltes varietats de cítrics, i per tant hi ha menys oferta, és la sequera no només a Espanya, sinó a escala mundial, que n’ha reduït dràsticament la producció en països com Turquia, el Marroc, Grècia i Egipte, d’on Espanya importa molt. «La caiguda ha estat a tot l’hemisferi nord», explica Cristóbal Aguado, president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja), «però a més cal afegir-hi la pujada dràstica de la llum i dels insecticides, que en alguns casos són del 300%», que ha provocat augments notables ja fins i tot en el preu del producte «en arbre», és a dir, després de la recollida. Així, segons les dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el quilo de taronja tipus Navel es pagava al pagès (sense envasar) a 0,14 euros el gener del 2022 i a 0,31 aquest any, és a dir, més del doble. Per la seva banda, el preu de la llimona ha pujat de 0,18 a 0,35, més del 88,5%. «El preu ha pujat, però els agricultors gairebé no cobreixen els costos. Per portar el fruit a destinació, envasat, són 65 cèntims més, i el total s’acosta a l’euro. Als lineals, però, es ven a 1,90 o 2 euros. L’especulació és brutal i algunes cadenes reconeixen que augmenten els marges de benefici», denuncia Antonio Moreno, secretari d’Agricultura d’UPA, que culpa directament les grans superfícies d’aquest preu final. «Els costos han augmentat a tota la cadena alimentària», defensa el president d’Asucova, que diu que el cost de posar els cítrics als lineals no baixa «de 70 o 80 cèntims per quilo», ja que cal sumar tractament en origen, transport, emmagatzematge, embalatge i distribució a les botigues, procés que també s’ha encarit per la brutal pujada de l’energia.