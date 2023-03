El Govern invertirà 200 milions d'euros en els propers 5 anys per millorar instal·lacions i equipaments esportius a Catalunya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat avui la inversió durant l'acte 'Més esport, més país', que s'ha celebrat a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). "Volem atendre totes les urgències" i "començar a revertir el dèficit d'inversions de la darrera dècada", ha afirmat el cap de l'executiu català. "Estem absolutament compromesos amb la promoció de l'esport per tot el retorn positiu que aporta a la societat", ha afegit. Aragonès s'ha compromès a arribar "a tot arreu" perquè moltes instal·lacions esportives del país "necessiten una posada a punt".

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha remarcat també a l'acte la importància d'aquestes línies d'ajut. "Aconseguim donar una resposta molt potent a una demanda unànime dels consistoris davant una mancança d'inversió en instal·lacions esportives en la darrera dècada", ha subratllat.

Vilagrà ha afegit que amb la xarxa actual d'equipaments esportius "no podem donar cobertura a totes les demandes de les persones, de les entitats esportives ni tampoc a l'increment de demanda, per exemple per l'augment de la pràctica esportiva femenina".

Aragonès ha posat un èmfasi especial en el paper de l'esport en la "inclusió". En concret, ha subratllat el creixement de l'esport femení, així com la incorporació dels col·lectius de persones amb discapacitat i l'augment de la pràctica d'esports minoritaris. "Si hi ha més persones fent esport i més esports que abans, hi ha d'haver-hi, necessàriament, més instal·lacions i aquestes han d'estar més ben dotades", ha conclòs.