Els ministres d'Energia de la Unió Europea han acceptat de forma definitiva que els vehicles propulsats amb combustibles sintètics -els 'e-fuels'- es puguin vendre més enllà del 2035. L'acord assolit aquest dimarts posa el punt final a un debat que va reanimar fa unes setmanes Alemanya, disposada a modificar un text que ja s'havia negociat amb els estats i que prohibia la comercialització de cotxes amb motors de combustió més enllà del 2035 perquè la UE assolís els objectius de reducció d'emissions. Les pressions de Berlín han aconseguit una excepció pels 'e-fuels', que sí emeten CO2, però que són climàticament neutres. No obstant això, veus com la vicepresidenta del govern espanyol, Teresa Ribera, asseguren que "no tindran èxit".