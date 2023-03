La Comissió Europea acaba de fer públic el seu ‘Índex de Competitivitat Regional 2022’, que col·loca Madrid com la zona amb millor puntuació de totes en l'àmbit de la Salut, després de superar a Estocolm com a regió que, fins avui, ocupava la primera posició.

Aquest índex de referència europeu destaca, a més, el gran avanç experimentat per Madrid en aspectes com a infraestructures, pujant des del vuitè lloc dins del ‘top ten’ de la UE, o escalar més de 20 llocs en el rànquing europeu de la innovació.

La UE destaca a la Comunitat de Madrid (CAM) i l'avanç que ha experimentat aquesta regió en els últims tres anys, situant-la com la millor comunitat d'Espanya per a viure i treballar. De fet, la millora de la CAM en aquest rànquing europeu, en comparació amb l'anterior informe de 2019, és especialment destacable en escalar des del lloc 63 al 32 d'un total de 263 regions europees analitzades.

A més de situar a Madrid en el lloc número 32 d'Europa -i ser l'única espanyola que està dins de les 100 primeres- tenint en compte el conjunt de tots els factors analitzats, l'últim índex publicat per la UE situa a Madrid com la regió més avançada d'Espanya, seguida a gran distància de País Basc i Catalunya, sent les tres úniques comunitats d'Espanya que se situen per sobre de la mitjana europea en l'índex publicat per la Comissió Europea.

Un fet que ha provocat que es realitzi per part d'aquesta institució un advertiment atès que gran part de les regions del sud d'Europa se situïn sota la mitjana, assenyalant que només aquestes tres regions espanyoles, al costat de Llombardia, a Itàlia, i l'àrea metropolitana de Lisboa, estan per damunt.

De fet, altres comunitats com Cantàbria, Astúries, Aragó, Navarra o la Comunitat Valenciana se situen per sota de la mitjana, si bé encara a poca distància. Per part seva, Andalusia (76,6), Canàries (76,1), Extremadura (70,9), Melilla (69,6) i Ceuta (62,2) tanquen la classificació de regions espanyoles.

ÍNDEX

L'Índex de Competitivitat Regional de la UE (RCI, per les seves sigles en anglès) mesura des de 2010 els principals factors de competitivitat en 263 regions europees a través d'un ampli conjunt d'indicadors que valoren la capacitat d'una regió per a oferir un entorn atractiu perquè les empreses i els residents visquin i treballin.