El que arriben a dalt de tot en el món del futbol no són gaires, però manegen sous que els permeten iniciar negocis que difereixen de la seva activitat com a esportistes. La mitjana dels seus sous arriba als 1,5 milions d’euros en la Primera Divisió. Tot i que poden arribar a ingressar molts més diners si despunten a la pista. Per exemple, Cristiano Ronaldo ha firmat un contracte amb l’equip Al-Nassr que li reportarà 200 milions per temporada. Però, on van a parar tots aquests diners?

Cada vegada són més les ‘start-ups’ que criden l’atenció dels futbolistes. Generalment, inverteixen els seus diners en noves tecnologies, en restaurants o en energies renovables, tot i que també en banca privada, fons d’inversió, hotels de luxe, automòbils o iots. El sector immobiliari és molt recorregut també per aquestes estrelles de l’esport: hotels, locals comercials, oficines, pàrquings, indústries i residències d’estudiants. D’altra banda, la diversificació és la paraula més repetida pels seus assessors. Sigui quina sigui la seva inversió, l’aversió al risc sempre hi és present, una cosa potenciada perquè els seus guanys estan subjectes a gravàmens del 45%.

Així ho posa de manifest la nova inversió de Messi. La cadena Vicio, fundada pel guanyador de Masterchef, el manresà Aleix Puig, i l’emprenedor Oriol de Pablo, acaba de tancar una ronda de finançament de 17 milions d’euros que els associa amb el futbolista argentí, entre altres inversors. Però les adquisicions de l’estrella del futbol van més enllà. També ha creat el seu propi fons a Silicon Valley per «explorar oportunitats» en companyies d’esports, mitjans de comunicació i tecnologia. A la seva ciutat natal, Rosario, té immobles de la seva propietat, així com a Miami, Barcelona o l’Argentina, a més d’altres immobles, com un hotel de 4 estrelles a Sitges.

Un altre exemple d’això és la recent inversió que ha fet David Villa, exjugador de la selecció espanyola de futbol, que ha comprat a través de la seva empresa DV7 Group el CF Benidorm amb la idea de portar-lo a categories semiprofessionals. Des que es va retirar, el novembre del 2019, el davanter espanyol s’ha dedicat en gran part als seus negocis, molt relacionats amb el món del futbol. A més, sota el nom de DV7 Soccer Academy, l’exfutbolista ha creat una xarxa de punts de formació per a nois que volen aprendre a jugar a futbol. A més, ha comprat l’equip Queensboro Futbol Club de Nova York (EUA), on s’ha construït també un estadi per a l’equip. El 2018, a més, va comprar accions de l’empresa FootballAim, propietària de l’aplicació de gestió esportiva que connecta equips, tècnics i futbolistes. En el sector immobiliari, ha adquirit propietats a llocs com Eivissa, Gijón o Pozuelo de Alarcón.

Per la seva banda, el madridista Dani Carvajal ha invertit aquesta mateixa setmana en la firma de ‘gaming’ Toteemi en una ronda de finançament aconseguida per la companyia madrilenya que ascendeix a 2,5 milions d’euros, en la qual també han participat inversors privats i els mateixos fundadors de la plataforma. Junt amb Pablo Sarabia, Carvajal ha inaugurat Nice Body, un centre d’electroestimulació a Majadahonda.

De Gerard Piqué s’han fet públics gran quantitat de negocis, i no sempre exitosos. El defensa va dedicar el 2017 les seves vacances a fer a Harvard un màster sobre esport i entreteniment per crear posteriorment la seva empresa Kosmos, un entramat de companyies vinculades als esports amb diverses funcions, entre aquestes, la creació de continguts audiovisuals. També impulsa una beguda isotònica amb 426 Milers SL i forma part de la indústria de les ulleres amb Kypers. Figura com a president d’E-Sports Media Rights, que organitza competicions de videojocs, i ha invertit en ‘start-ups’ del sector com Sorare i Goals. Recentment, s’ha afegit a un projecte de Port Aventura i LaLiga per crear atraccions sobre la Lliga espanyola dins del parc. Junt amb el seu pare, Joan Piqué, i el seu germà, Marc, gestiona una desena de marques, a més d’hotels i restaurants.

Esport, gasolineres i samarretes intel·ligents

Sergio Ramos ha apostat pel sector immobiliari, amb una activitat que engloba des de l’explotació de gasolineres fins a un pàrquing de Marbella. Sens dubte, el terreny en el qual ha tingut més rendiment ha sigut l’hípica. A la seva finca de Sevilla, el futbolista del PSG disposa de 44 hectàrees per criar animals de pura sang. Un dels seus cavalls, la Pícara, va guanyar un títol mundial el 2015, i un altre, la Yucatán de Ramos, el 2018 es va proclamar campiona del món de morfologia. Amb el grup alemany de gimnasos RSG va acordar portar a Espanya la seva cadena de centres ‘boutique’ John Reed, i en el camp de les ‘start-ups’ ha invertit en Fever, una ‘app’ que descobreix als usuaris plans d’oci pròxims. També té negocis en el món de l’art. Té una col·lecció sota el nom ‘Sergio Ramos Collection’, amb obres d’entre 30.000 i mig milió d’euros.

Andrés Iniesta és un altre empresari que ha tret Never Say Never, una companyia que inverteix en firmes emergents del món de l’entreteniment i l’esport i les assessora. A més, l’exjugador del FC Barcelona va entrar el 2015 en el capital de la ‘start-up’ anomenada First1Vision Technologies, que treballa per desenvolupar un sistema de microcàmeres integrades a samarretes intel·ligents que porten els esportistes al terreny de joc per mesurar el seu rendiment físic. També és conegut en el món del vi, ja que és propietari d’uns cellers: Bodegas Iniesta SL. Iniesta també fabrica i comercialitza el seu propi oli i té una marca de sabatilles, Mikaku.

Un altre inversor actiu de la seva fortuna és David de Gea. El porter del Manchester United ha creat una empresa sota el nom Yeday Sports, de la qual és administrador únic, segons apareix en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme). També va crear dos despatxos enfocats a la compravenda d’immobles i l’assessoria per a inversors a Madrid sota la marca HousinGo by David de Gea, entre altres negocis.