Internet ha facilitat molt la vida de les persones. Els tràmits són cada vegada més ràpids i treuen menys temps, ja que eviten el desplaçament i les cues a les seus dels diferents organismes oficials.

Però, per contra, també ha facilitat la vida dels lladres, els ciberdelinqüents. Diàriament, organismes com la Policia Nacional, els Mossos o la Guàrdia Civil ens alerten de noves i velles tàctiques que utilitzen per intentar apropiar-se de les teves dades i, amb això, dels teus diners. Per això, és convenient conèixer quines són les estafes més esteses, per intentar evitar formar part de la llarga llista de víctimes.

Però els ciberdelinqüents també han trobat un nínxol d’incauts en els diferents tràmits, com en el de la declaració de la renda a Espanya, un objectiu molt atractiu per cometre estafes i fraus. En els últims anys, han augmentat considerablement els casos de frau relacionats amb la declaració de la renda, cosa que ha portat les autoritats a prendre mesures per prevenir-los.

Aquestes són cinc de les tècniques més utilitzades pels ciberdelinqüents per estafar la gent que fa la declaració de la renda a Espanya:

Phising

Aquesta tècnica consisteix a enviar correus electrònics fraudulents que semblen provenir de l’Agència Tributària, però que en realitat són falsos. Aquests correus solen incloure enllaços a llocs web falsos que semblen legítims i que demanen a l’usuari que proporcioni informació confidencial, com el seu número d’identificació fiscal (NIF) i la seva contrasenya. Amb aquestes dades, els ciberdelinqüents poden accedir a tota la informació fiscal de les persones, inclosos els seus comptes bancaris.

Codi maliciós

Els ciberdelinqüents poden infectar els ordinadors dels usuaris amb ‘codi maliciós’ per robar informació confidencial, com contrasenyes o dades bancàries. Aquest ‘codi maliciós’ pot propagar-se a través de correus electrònics fraudulents, descàrregues de software maliciós o llocs web falsos. El mètode és simple: envien un correu a la víctima simulant ser l’Agència Tributària, en la qual li demanen dades o l’insten a ampliar informació accedint a un enllaç i, quan es prem per obrir aquest enllaç, es descarrega el virus que infecta el disc dur de l’ordinador, la tablet o el telèfon mòbil.

Falsa declaració de la renda

Alguns ciberdelinqüents poden enviar als usuaris falses declaracions de la renda que semblen haver sigut emeses per l’Agència Tributària. Aquestes declaracions solen incloure enllaços a llocs web falsos que sol·liciten informació confidencial, com el número de compte bancari de l’usuari.

Publicitat enganyosa

Alguns ciberdelinqüents poden promocionar productes o serveis falsos relacionats amb la declaració de la renda que prometen reemborsos o deduccions fiscals. Aquests productes o serveis solen ser fraudulents i poden resultar en pèrdues financeres per a l’usuari.

WiFi públic

Els usuaris que realitzen la declaració de la renda des d’una connexió WiFi pública corren el risc que les seves dades siguin interceptades per ciberdelinqüents. Els estafadors poden utilitzar eines de pirateig (‘hacking’) per interceptar les dades dels usuaris i robar la seva informació confidencial.