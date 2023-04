L’actual crisi climàtica requereix un canvi a escala global en la forma en com vivim i consumim. I, en aquest sentit, l’ús de fonts d’energia renovables com la fotovoltaica és fonamental. Catalunya compta amb una mitjana anual de 2.500 hores de sol, fet que converteix aquest tipus d’energia en la millor fórmula per a la transició energètica. I això es reflecteix en les dades: Segons l’Observatori de l’Autoconsum a Catalunya, ja n’hi ha prop de 27.000 instal·lacions domèstiques d’autoconsum. Només al Bages, la instal·lació de plaques solars es va duplicar entre els anys 2020 i 2021.

La demanda de projectes d'autoconsum energètic s'ha disparat i cada vegada són més les llars que ho sol·liciten. La pujada dels preus de la llum n'ha estat un factor molt evident, ja que aquest tipus d'instal·lacions permeten estalviar fins a un 60% de la factura energètica anual de la llar. L'arribada dels Fons Next Generation també ha esdevingut un factor clau. Amb aquest ajut es pot subvencionar fins a un 40% del cost de les instal·lacions d'autoconsum per a habitatges fins al 31 de desembre de 2023; però també cal tenir en compte les deduccions en l'IRPF i les bonificacions a l'IBI o l'ICIO. Tot això ha incrementat també la necessitat de mà d'obra qualificada per a dur a terme aquest tipus de projectes. Un curs de disseny i càlcul d'instal·lacions fotovoltaiques Tenint en compte aquests factors, el Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) oferirà el curs "Càlcul i disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum" els dies 25 i 27 d'abril. L'objectiu és que les persones que hi participin aprenguin a dissenyar una instal·lació d'autoconsum de qualsevol potència i a utilitzar totes les eines necessàries en el procés.