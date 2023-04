El nombre d’operadors ecològics de Catalunya va créixer l'1,6% el 2022 i s'han superat el 5.000 operadors, el màxim històric. Ho ha afirmat avui la directora general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Elisenda Guillaumes, a la roda de premsa en què s’ha presentat l’informe 2022 sobre la producció agrària ecològica de Catalunya.

Guillaumes també ha destacat que el cultiu ecològic més desenvolupat a Catalunya és la vinya, “que amb més de 29.000 hectàrees, ja representa el 51,2% del total de vinya de Catalunya, el 19% de la vinya ecològica total d'Espanya i el 5,3% del total de vinya ecològica del món".

La directora d’Agricultura i Ramaderia ha subratllat que “la superfície agrària ecològica total inscrita al registre és de més de 272.000 hectàrees. Si hi descomptem la superfície boscosa, obtenim la Superfície Agrària Utilitzada, que ha passat ja de les 242.000 hectàrees que representen aproximadament el 23% del total d’aquesta superfície, apropant-nos cada vegada més a l’objectiu de la Unió Europea de tenir el 25% de la Superfície agrària utilitzada ecològica l’any 2030”.

Per la seva banda, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), David Torrelles, que ha presentat l’informe estadístic, ha destacat la resistència del sector ecològic davant les crisis, ja que “les xifres globals del sector 'bio' ha continuat creixent, tant en operadors que s’hi dediquen com en superfície de cultius, en ramaderia i en activitats agroalimentàries de transformació”. Torrelles ha afegit que “els 1.190 milions d’euros de volum de facturació del sector ecològic situa Catalunya com el primer mercat de productes ecològics de l’Estat i del sud d’Europa”.

Durant l’any 2022, els operadors ecològics han augmentat l'1,62% respecte de l’any anterior, fins a arribar concretament als 5.075 inscrits. En els darrers deu anys, el nombre d’operadors ecològics a Catalunya ha crescut quasi un 150%.

Per tipus d’activitat dels operadors, l’any 2022 els productors han crescut el 2,08%, amb un total de 3.834 inscrits; els elaboradors han augmentat l'1,38% fins a situar-se en els 1.547 inscrits; els importadors s’han incrementat el 10,49% i van tancar l’any amb 158 inscrits; per la seva banda, els comercialitzadors també han crescut i se situen en 698, que representa un creixement de l'1,75%.

Segons la darrera comparativa estatal, de l’any 2021, Catalunya liderava, una vegada més, el rànquing en operadors dedicats a elaboració o transformació, concretament amb el 25,05% del total d'Espanya. En l'àmbit de la importació, Catalunya comptava amb el 30,3% d'operadors de l'Estat. I pel que fa a la distribució, el territori català concentrava el 26,72% del total de comercialitzadors.

En relació amb la superfície en ecològic, el 2022 s’ha tancat amb 272.883 ha inscrites, que significa un augment del 0,81% respecte de l’any anterior. En la darrera dècada, la superfície agrària ecològica a Catalunya gairebé s’ha triplicat.

Deixant de banda la superfície de pastures, prats i boscos, pel que fa a cultius productius, l’any 2022 s’ha arribat a les 71.788 ha, que representa un augment del 6,08%, molt més pronunciat que el de la superfície agrària total. Entre els cultius majoritaris, cal destacar el creixement dels conreus de cítrics (286 ha, +13%), de fruits secs (4.311 ha, +8,97%), de vinya (29.082 ha, +7,07%) i d’oliveres (9.801 ha, +1,4%).

En ramaderia ecològica, l’any 2022 ha finalitzat amb un total de 1.096 explotacions, és a dir, ha crescut el 0,37%. Això sí, en els darrers deu anys, la ramaderia bio a Catalunya ha experimentat un creixement del 88%. Destaca el creixement de l’apicultura (17 explotacions, +21,43%), l’oví de llet (7 explotacions, +16,667%), el porcí (21 explotacions, +5%) o el vaquí de carn (593 explotacions, +4,04%). L’orientació ramadera majoritària és el vaquí de carn amb el 54% de totes les explotacions en ecològic de Catalunya.

La indústria agroalimentària ecològica, és a dir, les empreses d’elaboració, envasament, distribució, importació, etc. també ha augmentat el 2022, i ha tancat amb 2.771 activitats agroalimentàries ecològiques, que representa un creixement del 3,63%. En la darrera dècada, el sector secundari i terciari ecològic s’ha consolidat -com s’esmentava anteriorment- com el més important de tot l’Estat, i ha multiplicat el seu teixit un 250%.

Entre les principals agroindústries ecològiques, ressalta el creixement dels cellers (369 empreses, +6,65%), els olis (134 empreses, +6,35%) o la comercialització i distribució (632 empreses, +4,64%). També van créixer les activitats d’importació (158 empreses, +10,49%) i d’emmagatzematge (309 empreses, +5,1%).

Pel que fa al volum de facturació del sector ecològic -no valor de consum, que seria major-,el darrer exercici econòmic comptabilitzat, l’any 2021, va tancar-se amb un creixement anual de quasi un 20%. Catalunya va assolir la xifra rècord de 1.190 milions d’euros facturats, sent la Comunitat Autònoma d’Espanya amb el mercat de productes ecològics més gran.

Recull complet d’estadístiques a l’apartat d’estadístiques del web ccpae.cat.