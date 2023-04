L’ACEB Suma ha organitzat per al 18 de maig, a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, a Gironella, la primera trobada d’empresàries i directives del Berguedà, l’Anoia i el Garraf-Penedès. Es tracta d'una trobada entre empresàries i directives per reflexionar sobre el paper de la dona en el món dels negocis, com millorar-lo i ampliar la xarxa de contactes. Així, la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, acollirà la primera triangular entre l’ACEB Suma, la UEAInquieta i Dones d’Empresa, les associacions d’empresàries i directives del Berguedà, l’Anoia i el Garraf-Penedès.

La comissió de l'associació berguedana explica que les tres entitats sectorials fa mesos que treballen de manera conjunta amb l’objectiu de sumar sinergies i unificar objectius per a la defensa dels interessos de les dones dins del món empresarial i aquesta serà la primera de les trobades. Amb aquesta triangular, afirma ACEB Suma, es vol crear un espai de relació, d’intercanvi i de negoci entre empresàries i directives de tres comissions i territoris diferents, buscant la col·laboració constant entre negocis dirigits per dones de les tres comarques. Després d’aquesta primera experiència està previst replicar la triangular a l’Anoia i al Garraf-Penedès amb formats similars. La jornada de networking a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou s’iniciarà amb una visita a l’espai patrimonial. La matinal també inclourà una dinàmica grupal i acabarà amb un dinar a peu dret i un espai de debat i trobada entre els participants. La matinal està oberta a tothom i té un cost de 28 euros. Cal inscripció prèvia al següent enllaç: https://bit.ly/41KWUTK